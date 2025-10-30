Kiengedhettek a végére: három negyed alatt lezárták a meccset az NKA csajok

Nagy kíváncsiság fogadta az NKA Universitas Pécs negyedik Európa-kupa meccsét, ahová még a PMFC női utánpótlásának játékosai is kilátogattak.

Szárnyaltak a pályán az NKA csajok

Fotó: Sándor Judit

Az ellenfél kedd után ismét az Elitzur Ramla volt, akik ezúttal tényleg vendégként léptek pályára a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

A találkozót Varga Alíz hárompontosa nyitotta meg, s percekkel később már szemmel látható volt a pécsiek előnye. Nagyon bátran és felszabadultan játszottak a lányok, ennek következtében egy negyed után már 27–11 volt a különbség.

A második negyedben tovább nyílt az olló a két gárda között. Szinte minden összejött az NKA csajoknak, amit szerettek volna, s már ekkor azt érezhették, hogy ez a győzelem még a keddinél is simább lesz, hiszen a félidei állás már 51–34 volt.

A harmadik játékrészt Reisingerová nyitotta meg dupla triplájával, ami megalapozta a pécsiek lendületét a fordulást követően is, s mondhatni el is fogyott az ellenfél. (19–5)

Innen már nem volt nehéz megtartania előnyét Zseljko Djokics csapatának, s megérdemelten szereztek újabb sikert.

NKA Universitas Pécs–Elitzur Ramla 77–61 (27–11, 19–18, 19–5, 7–22)

Női kosárlabda Európa-kupa, C-csoport, 4. forduló. Pécs. 900 néző.

NKA: STUDER, Rátkai /6, Török, Varga /6, REISINGEROVÁ. Csere: Tóth, Josepovits, Olawuyi, Gréts, Hőgye. Vezetőedző: Zseljko Djokics.

Következik (11. 02. 18.00): NKA Universitas Pécs–Cegléd.