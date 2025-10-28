31 perce
Csak megijeszteni tudták a lányokat: a végén ismét jött a pécsi úthenger (GALÉRIA)
A találkozót egy ajándékozás előzte meg, a pécsiek korábbi játékosa ugyanis Chelsae Nelson, aki jelenleg az Elitzur Ramlát erősíti virágcsokorban részesült volt klubja, az NKA által.
Remek iramban és sok néző előtt vette kezdetét a második olyan mérkőzése az NKA csajoknak, amit a Lauber Dezső Sportcsarnokban vívtak. Noha ezúttal vendégként léphettek pályára saját csarnokukban a lányok, a közönség természetesen velük volt és hangos buzdítás közepette vethették be magukat a küzdelembe.
Ennek hála már az első negyedben jöttek a sikeres hárompontosok, s így 11–20-ra már vezettek is ezt követően.
A második negyedben Dúl Panka kapott a lábához, s utána jó ideig ápolták a pályán kívül, miközben társai növelték előnyüket. Varga Alíz, Studer és Török extra teljesítményt hozott, így féltávnál már 30–44-re mentek a pécsi csajok.
Ennek hatására vérszemet kapott az izraeli csapat és mindent beleadva igyekezett visszajönni a meccsbe. Amikor már csak 5 pontra olvadt a pécsiek előnye, ismét Török tudta megtörni a hosszú csendet, de így is a Ramláé lett a harmadik negyed.
Ismét jött a pécsi úthengerFotók: Sándor Judit
A záró játékrészben minden megmaradt erejüket bevetették a csajok, jött is a pécsi úthenger. Reisingerová újra erőre kapott, így egy utolsó nagy rohammal megérdemelt győzelmet harcoltak ki maguknak a lányok.
Elitzur Ramla–NKA Universitas Pécs 50–78 (11–20, 19–24, 16–10, 4–24)
Női kosárlabda Európa-kupa, C-csoport, 3. forduló. Pécs. 800 néző.
Ramla: Lambert 9, Rotberg 17/6, Harrigan 4, Garzon 6/6, Nelson 12. Csere: Green, Ravahe 2, Aya, Kirshtien. Vezetőedző: Roei Lazar.
NKA: Studer 8/6, Dúl, TÖRÖK 19/3, VARGA 14/6, Reisingerová 9/3. Csere: Held 3/3, Rátkai 10/3, Josepovits 7, Tóth 2, Olawuyi 8, Gréts. Vezetőedző: Zseljko Djokics.
Következik (10. 30. 18.00): NKA Universitas Pécs–Elitzur Ramla.