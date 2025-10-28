Csak megijeszteni tudták a lányokat: a végén ismét jött a pécsi úthenger (GALÉRIA)

A találkozót egy ajándékozás előzte meg, a pécsiek korábbi játékosa ugyanis Chelsae Nelson, aki jelenleg az Elitzur Ramlát erősíti virágcsokorban részesült volt klubja, az NKA által.

Bődületes utolsó negyed után nyert az NKA

Fotó: Sándor Judit

Remek iramban és sok néző előtt vette kezdetét a második olyan mérkőzése az NKA csajoknak, amit a Lauber Dezső Sportcsarnokban vívtak. Noha ezúttal vendégként léphettek pályára saját csarnokukban a lányok, a közönség természetesen velük volt és hangos buzdítás közepette vethették be magukat a küzdelembe.

Ennek hála már az első negyedben jöttek a sikeres hárompontosok, s így 11–20-ra már vezettek is ezt követően.

A második negyedben Dúl Panka kapott a lábához, s utána jó ideig ápolták a pályán kívül, miközben társai növelték előnyüket. Varga Alíz, Studer és Török extra teljesítményt hozott, így féltávnál már 30–44-re mentek a pécsi csajok.

Ennek hatására vérszemet kapott az izraeli csapat és mindent beleadva igyekezett visszajönni a meccsbe. Amikor már csak 5 pontra olvadt a pécsiek előnye, ismét Török tudta megtörni a hosszú csendet, de így is a Ramláé lett a harmadik negyed.