Kosárlabda

10 éves veretlenséget törtek meg a pécsi csajok

Puskás Patrik

Szekszárdra látogattak a NKA Universitas Pécs játékosai vasárnap este, s a hibátlanok csatáján nézhettek farkasszemet, a női kosárlabda NB I 5. fordulójában. Idén eddig mindkét együttes kiemelkedő teljesítményt mutatott, s már a találkozó előtt lehetett, tudni, hogy az egyik széria megszakad.

NKA
Rangadót nyert az NKA
Fotó: Löffler Péter

A Szekszárd mellett szólt a hazai pálya, s az, hogy 10 éve nem tudott otthonukban diadalmaskodni a Pécs. Minden sorozat véget ér egyszer, s ezt Studer Ágnesék is bebizonyították, akik fantasztikusan játszva, két negyedet követően már szép előnyt voltak képesek kialakítani riválisukkal szemben. 

A harmadik felvonásban még egy fokozattal magasabb szintre kapcsoltak Zseljko Djokics tanítványai, s tovább növelték a különbséget. Noha az utolsó játékrész a hazaiaké lett, szériát törtek a pécsi csajok és megérdemelt sikert arattak a szomszédvári rangadón 67–78-ra.

TARR KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs 67–78 (17–19, 15–26, 9–20, 26–13)

Női kosárlabda NB I., 5. forduló.
NKA: Studer 10/6, DÚL 10/3, Török 4, Josepovits 6, REINSINGEROVÁ 21. Csere: Varga 10/6, Held 9/3, Rátkai 2, Tóth 6, Olawuyi. Vezetőedző: Zseljko Djokics.
Szekszárd: Rodrigues 9, Dombai 15/9, Holcz 10/3, KARLEN 19/3, Szücs G. 7. Csere: Theodoreán 5/3, Chmiel 2, Ovner. Edző: Magyar Bianka

