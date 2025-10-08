október 8., szerda

Kosárlabda

1 órája

Hazai siker született a testvérek párharcán – GALÉRIA

Címkék#NKA#Dúl Panka#STUDER#Varga Alíz

Puskás Patrik

A találkozó több szempontból is adhatott okot érdeklődésre, elvégre ez volt egyben Varga Alíz első tétmeccse az NKA színeiben, valamint a lányok mestere Zseljko Djokics most vezette 100. alkalommal csatába csapatát. 

NKA
Az NKA és Dúl Panka nyerte a tesvtérek párharcát
Fotó: Löffler Péter

A legérdekesebb ugyanakkor Dúl Pankának lehetett a mérkőzés, aki egykori együttesével, illetve saját húgával is megküzdhetett a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

A testvérek küzdelmét a vendég gárda kezdte jobban, akik az első percekben képesek voltak egy kis előnyt kialakítani az NKA-val szemben. Ez az előny azonban elkezdett elolvadni Varga Alíz pályára lépését követőn, s nem sokkal később már a hazaiaknál volt az előny.

A második negyedben már kezdett kinyílni az olló a két együttes között, Reisingerova és Dúl Panka sorra dobták a kosarakat, s Studernek is jöttek a három pontosai. Nem sokkal később már tizenöt pont különbség is volt a hazaiak javára.

A harmadik negyed után már 22 ponttal mentek a pécsiek, köszönhetően többek között Studer Ágnes utolsó pillanatos tripláinak. Ezek után nagy meglepetés már nem esett. Ha volt is olyan pillanat, amikor a elkezdtek közeledni a vendégek, jobb szériában voltak, akkor is előlépett valaki a pécsiek közül, aki megtörte a TFSE lendületét. Mindenki bizonyította, hogy teljes mértékben számíthat rá az összes csapattársa, s ha kell, tud fontos pontokat hozni. 

Sikerrel, s örömmel zárult tehát Zseljko Djokics 100. meccse az NKA Universitas Pécs kispadján, s mondhatni Dúl Panka nyerte a testvérek csatáját.

Négyből négy: még hogy nincs jó csapat Pécsen

Fotók: Löffler Péter

 

NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE-MTK  93–66 (24–18, 26–20, 25–15, 18–13)

Női kosárlabda NB I., 6. forduló. 
NKA: STUDER 13/3, Török Á. 12, DÚL P. 14/2, Josepovits 11/1, REISINGEROVÁ 22. Csere: Gréts, Varga 6/1, Olawuyi 13, Tóth O. 2, D., Hőgye P. Vezetőedző: Zseljko Djokics. TFSE: Dúl T. 5/1, Pusztai 12/2, Donarski 15/2, Kádár 3/1, Ryan 7. Csere: Tóth 12/2, Manyoky 2, Gábor 2, Bernáth 2, Vladar 6/2, Vígh. Vezetőedző: Hegedüs Péter.

KÖVETKEZIK (OKTÓBER 11., 18.00): NKA Universitas Pécs–Csata TKK.

 

