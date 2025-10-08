Hazai siker született a testvérek párharcán – GALÉRIA

A találkozó több szempontból is adhatott okot érdeklődésre, elvégre ez volt egyben Varga Alíz első tétmeccse az NKA színeiben, valamint a lányok mestere Zseljko Djokics most vezette 100. alkalommal csatába csapatát.

Az NKA és Dúl Panka nyerte a tesvtérek párharcát

Fotó: Löffler Péter

A legérdekesebb ugyanakkor Dúl Pankának lehetett a mérkőzés, aki egykori együttesével, illetve saját húgával is megküzdhetett a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

A testvérek küzdelmét a vendég gárda kezdte jobban, akik az első percekben képesek voltak egy kis előnyt kialakítani az NKA-val szemben. Ez az előny azonban elkezdett elolvadni Varga Alíz pályára lépését követőn, s nem sokkal később már a hazaiaknál volt az előny.

A második negyedben már kezdett kinyílni az olló a két együttes között, Reisingerova és Dúl Panka sorra dobták a kosarakat, s Studernek is jöttek a három pontosai. Nem sokkal később már tizenöt pont különbség is volt a hazaiak javára.

A harmadik negyed után már 22 ponttal mentek a pécsiek, köszönhetően többek között Studer Ágnes utolsó pillanatos tripláinak. Ezek után nagy meglepetés már nem esett. Ha volt is olyan pillanat, amikor a elkezdtek közeledni a vendégek, jobb szériában voltak, akkor is előlépett valaki a pécsiek közül, aki megtörte a TFSE lendületét. Mindenki bizonyította, hogy teljes mértékben számíthat rá az összes csapattársa, s ha kell, tud fontos pontokat hozni.

Sikerrel, s örömmel zárult tehát Zseljko Djokics 100. meccse az NKA Universitas Pécs kispadján, s mondhatni Dúl Panka nyerte a testvérek csatáját.