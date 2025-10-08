1 órája
Hazai siker született a testvérek párharcán – GALÉRIA
A találkozó több szempontból is adhatott okot érdeklődésre, elvégre ez volt egyben Varga Alíz első tétmeccse az NKA színeiben, valamint a lányok mestere Zseljko Djokics most vezette 100. alkalommal csatába csapatát.
A legérdekesebb ugyanakkor Dúl Pankának lehetett a mérkőzés, aki egykori együttesével, illetve saját húgával is megküzdhetett a Lauber Dezső Sportcsarnokban.
A testvérek küzdelmét a vendég gárda kezdte jobban, akik az első percekben képesek voltak egy kis előnyt kialakítani az NKA-val szemben. Ez az előny azonban elkezdett elolvadni Varga Alíz pályára lépését követőn, s nem sokkal később már a hazaiaknál volt az előny.
A második negyedben már kezdett kinyílni az olló a két együttes között, Reisingerova és Dúl Panka sorra dobták a kosarakat, s Studernek is jöttek a három pontosai. Nem sokkal később már tizenöt pont különbség is volt a hazaiak javára.
A harmadik negyed után már 22 ponttal mentek a pécsiek, köszönhetően többek között Studer Ágnes utolsó pillanatos tripláinak. Ezek után nagy meglepetés már nem esett. Ha volt is olyan pillanat, amikor a elkezdtek közeledni a vendégek, jobb szériában voltak, akkor is előlépett valaki a pécsiek közül, aki megtörte a TFSE lendületét. Mindenki bizonyította, hogy teljes mértékben számíthat rá az összes csapattársa, s ha kell, tud fontos pontokat hozni.
Sikerrel, s örömmel zárult tehát Zseljko Djokics 100. meccse az NKA Universitas Pécs kispadján, s mondhatni Dúl Panka nyerte a testvérek csatáját.
Négyből négy: még hogy nincs jó csapat PécsenFotók: Löffler Péter
NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE-MTK 93–66 (24–18, 26–20, 25–15, 18–13)
Női kosárlabda NB I., 6. forduló.
NKA: STUDER 13/3, Török Á. 12, DÚL P. 14/2, Josepovits 11/1, REISINGEROVÁ 22. Csere: Gréts, Varga 6/1, Olawuyi 13, Tóth O. 2, D., Hőgye P. Vezetőedző: Zseljko Djokics. TFSE: Dúl T. 5/1, Pusztai 12/2, Donarski 15/2, Kádár 3/1, Ryan 7. Csere: Tóth 12/2, Manyoky 2, Gábor 2, Bernáth 2, Vladar 6/2, Vígh. Vezetőedző: Hegedüs Péter.
KÖVETKEZIK (OKTÓBER 11., 18.00): NKA Universitas Pécs–Csata TKK.