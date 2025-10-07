Tovább folytatnák hibátlan menetelesüket a pécsi csajok

Eddig háromból, három a NKA Universitas Pécs csapatának mérlege a női kosárlabda NB I. 2025/26-os versenyfutásában, szerdán pedig újabb ellenfél látogat a Lauber Dezső Sportcsarnokba.

Korábbi csapatával találkozhat Dúl Panka, a TFSE-t fogadja az NKA

Fotó: Kovács Liliána

A pécsi csajok eddig az összes meccsüket domináns különbséggel nyerték meg, s ezt a jó szériát folytatnák következő ellenfelül a TFSE ellen is. A vendég csapattal való találkozás Dúl Pankának lehet a legérdekesebb, aki az NKA-t megelőzően éveken át játszott a budapesti együttesben, melynek csapatkapitánya is volt. Eddig minden okuk megvan az elégedettségre a pécsieknek, mivel hibátlanok, s a dobogó második fokán állnak jelenleg. Mindössze 72 órájuk volt pihenni a lányoknak előző küzdelmük óta.

Az NKA vezetőedzője Zseljko Djokics így értékelte előbbit:

– Gratulálok a csapatomnak. Nagyon szépen kezdtük a találkozót. Látszott, hogy szeretnénk előrébb lépni mind védekezésben, mind pedig támadásban. Egy olyan szériában vagyunk, hogy hat nap alatt kell játszanunk három meccset. Kevesebb mint 72 óra múlva lesz a következő összecsapás a TFSE ellen hazai pályán, a Lauber Dezső Sportcsarnokban. Szeretnénk kérni minden szurkolót, hogy jöjjenek ki a mérkőzésre, hiszen fizikálisan nagyon nehéz időszakban vagyunk. Próbáltam ma is úgy rotálni a csapatot, hogy senki se játsszon túl sok percet. Bízom benne, hogy minél többen szurkolnak majd nekünk szerdán a TF ellen.

Számít tehát a szurkolókra a tréner, s bízik abban, hogy tovább folytatódik sikerszériájuk a Lauberben, valamint, amit már évek óta építenek a TFSE ellen.