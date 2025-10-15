Őrült hajrában, utolsó másodperces kosárral nyert a Pécs

Reisingerová duplájával, majd Varga Aliz tökéletes ívű triplájával kezdett spanyol riválisa ellen az NKA Universitas Pécs, ugyanakkor a vendégek hamar jelezték, hogy egyáltalán nem fogják könnyen adni a sikert Zseljko Djokics együttesének, s pillanatok alatt egyenlített.

Az NKA Universitas Pécs meg tudta állítani Adamséket

Fotó: Sándor Judit

Az első negyedben egyik együttes sem tudott ezt követően a másik fölé kerekedni, s így szűk kétpontos előnnyel sétálhattak ki Studerék a vezetőedzővel átbeszélni a teendőket az első dudaszónál.

A második játékrész elejét remekül kapta el a Pécs, s három perc alatt közel kétszámjegyű különbséget alakított ki. Olaetáék óriásit küzdöttek, hogy faragjanak hátrányukból, s ugyan jó darabig úgy látszott, Törökéknek mindenre van válaszuk, a nagyszünetig szinte eltűnt ismét az előny.

A fordulás után sem engedett egyik együttes sem a keménységéből, minden egyes pontért küzdeni kellett, s az tökéletesen tükrözi a mérkőzés összképét, hogy a záró tíz percet egálból indította a két együttes.

A záró negyed elején a pécsiek mesterének gyorsan lépnie kellett, mert együttese perceken át nem talált be, s így hattal is elléptek a vendégek. Az időkérés alatt sikerült helyretenni a játékot, s végül egy utolsó másodperces rettentő nehéz dobással Reisingerová megnyerte a meccset.

NKA Universitas Pécs–Lointek Gernika (spanyol) 62–60 (14–12, 16–16, 16–18, 16–14)

Női kosárlabda Európa-kupa, C-csoport, 1. forduló. Pécs.

NKA: Rátkai 1, Dúl P. 7/3, Varga A. 8/6, Török Á. 6/3, Reisingerová 22. Csere: Studer 8/3, Olawuji 4, Tóth O. 6, Josepovits. Vezetőedző: Zseljko Djokics.

Gernika: Adams 13/3, Olaeta 8/6, Jankovic 9, Bessoir, Westerik 11/3. Csere: Matarranz 4, Castedo 15/9, Polleros. Vezetőedző: Lucas Fernandez.