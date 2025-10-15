október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

28 perce

Őrült hajrában, utolsó másodperces kosárral nyert a Pécs

Címkék#Európa-kupa#kosárlabda#NKA Universitas Pécs

Győzelemmel kezdte Európa-kupa szereplését az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata. A spanyol Lointek Gernikát egy utolsó másodperces kosárral verte.

Kvanduk Bence

Reisingerová duplájával, majd Varga Aliz tökéletes ívű triplájával kezdett spanyol riválisa ellen az NKA Universitas Pécs, ugyanakkor a vendégek hamar jelezték, hogy egyáltalán nem fogják könnyen adni a sikert Zseljko Djokics együttesének, s pillanatok alatt egyenlített.

Az NKA Universitas Pécs meg tudta állítani Adamséket
Az NKA Universitas Pécs meg tudta állítani Adamséket
Fotó: Sándor Judit

Az első negyedben egyik együttes sem tudott ezt követően a másik fölé kerekedni, s így szűk kétpontos előnnyel sétálhattak ki Studerék a vezetőedzővel átbeszélni a teendőket az első dudaszónál.

A második játékrész elejét remekül kapta el a Pécs, s három perc alatt közel kétszámjegyű különbséget alakított ki. Olaetáék óriásit küzdöttek, hogy faragjanak hátrányukból, s ugyan jó darabig úgy látszott, Törökéknek mindenre van válaszuk, a nagyszünetig szinte eltűnt ismét az előny.

A fordulás után sem engedett egyik együttes sem a keménységéből, minden egyes pontért küzdeni kellett, s az tökéletesen tükrözi a mérkőzés összképét, hogy a záró tíz percet egálból indította a két együttes.

A záró negyed elején a pécsiek mesterének gyorsan lépnie kellett, mert együttese perceken át nem talált be, s így hattal is elléptek a vendégek. Az időkérés alatt sikerült helyretenni a játékot, s végül egy utolsó másodperces rettentő nehéz dobással Reisingerová megnyerte a meccset.

NKA Universitas Pécs–Lointek Gernika (spanyol) 62–60 (14–12, 16–16, 16–18, 16–14)

Női kosárlabda Európa-kupa, C-csoport, 1. forduló. Pécs. 
NKA: Rátkai 1, Dúl P. 7/3, Varga A. 8/6, Török Á. 6/3, Reisingerová 22. Csere: Studer 8/3, Olawuji 4, Tóth O. 6, Josepovits. Vezetőedző: Zseljko Djokics. 
Gernika: Adams 13/3, Olaeta 8/6, Jankovic 9, Bessoir, Westerik 11/3. Csere: Matarranz 4, Castedo 15/9, Polleros. Vezetőedző: Lucas Fernandez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu