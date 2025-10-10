Bama.hu podcast
Ők vajon megnyernék a BL-t? Kollégáink összeállították álomtizenegyeiket
Rendhagyó adással jelentkeztek ezúttal a civilek. Kollégáink ezen a héten nem a baranyai sportban mélyedtek el, hanem összeállították álomcsapataikat a jelenleg is aktív labdarúgókból.
Vannak egyértelműnek tűnő választások, ám sokszor az ember a szívére hallgat, ha arról kérdezik, hogy szerepeltetné-e egymás mellett kedvenceit egy fiktív együttesben. Újságíróinkat sem a puszta taktika és szakmaiság vezérelte, mikor felvázolták álomtizenegyüket. Te egyet értesz döntéseikkel? Hogyan nézne ki szerinted a legjobb csapat?
