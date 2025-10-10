október 10., péntek

Ők vajon megnyernék a BL-t? Kollégáink összeállították álomtizenegyeiket

Címkék#bama podcast#bl#álomtizenegy#álomcsapat

Rendhagyó adással jelentkeztek ezúttal a civilek. Kollégáink ezen a héten nem a baranyai sportban mélyedtek el, hanem összeállították álomcsapataikat a jelenleg is aktív labdarúgókból.

Bama.hu

Vannak egyértelműnek tűnő választások, ám sokszor az ember a szívére hallgat, ha arról kérdezik, hogy szerepeltetné-e egymás mellett kedvenceit egy fiktív együttesben. Újságíróinkat sem a puszta taktika és szakmaiság vezérelte, mikor felvázolták álomtizenegyüket. Te egyet értesz döntéseikkel? Hogyan nézne ki szerinted a legjobb csapat?

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on

 

Bama.hu podcast

