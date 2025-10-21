Olaszországban duplázott Szabó Alexandra

Szabó Alexandra, a PTE PEAC versenyzője kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Olbia 2025 World Boccia Challenger világkupán, ahol egyéniben és párosban is aranyérmet szerzett. Egyéniben veretlenül jutott a döntőbe, legyőzve többek között Penny Froude-ot és Natasa Bartolt, majd a fináléban német ellenfelét, Anita Raguwarant múlta felül, így a BC4 női kategória élén végzett. Párosban Gigacz Gergővel alkotott csapatot, és szintén veretlenül jutottak a döntőbe. A végső szettben koncentrált játékkal nyertek a németekkel szemben, megszerezve a páros bajnoki címet is.