Kosárlabda

1 órája

Óriási csata után ismét kemény küzdelem vár a pécsi csajokra

Puskás Patrik

A tabella éléről várhatja hétvégi mérkőzését a Női kosárlabda NB I-ben az NKA Universitas Pécs együttese.
Az 5. fordulóban ahhoz a Szekszárdhoz utaznak Zseljko Djokics tanítványai, akik szintén túl vannak már egy sikeresen megvívott Európa Kupa mérkőzésen a héten. 

Noha valószínűleg a pécsi lányokból vett ki többet a szerdai mérkőzés, mivel az utolsó pillanatokban sikerült felülmúlniuk spanyol ellenfelüket most szem számíthatnak tőlük kisebb lelkesedésre szurkolóik.

Pláne annak fényében, hogy eddig hibátlanul szerepelnek az NKA csajok, még senki sem tudta őket megfogni. A szekszárdiak nem ígérkeznek könnyű ellenfélnek, de Studerék mindent beleadnak majd, hogy újabb pontokkal hangolódhassanak következő Európa Kupa meccsükre.

