Óriási fordítás: ismét hátrányból állt fel a Panthers

Az NB I. B. Piros-csoportjának 3. fordulójában idei második győzelmét aratta a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata a Vasas Akadémia ellen.

Sértő Ádám legénysége ismét bizonyította, hogy ha hátrányba kerülnek, akkor is képesek vissza jönni a meccsbe. Ez történt péntek este, mivel az első elbukott negyedet követően, magára talált a Panthers, s óriásit küzdve fordított a Vasas ellen.

PVSK-Veolia–Vasas Akadémia 77–76 (17–20, 23–21, 21–21, 16–14)

Férfi kosárlabda NB I. B., Piros-csoport, 3. forduló.

PVSK: BALOGH Sz. 17/1, MOLNÁR M. 22/2, Czermann 2, Werner 4, DORDEVIC 25/3. Csere: Kertész 2, Plézer 2, Rácz 3/1, Gadácsi. Vezetőedző: Sértő Ádám.