Vízilabda

1 órája

Öröm és mámor: mindkét pécsi csapat remekelt hétvégén

Címkék#PVSK-Mecsek Füsz#PEAC Gsz#PVSK Gsz

Puskás Patrik

Újabb hétvégén vannak túl a pécsi vízilabda csapatok az OB I/B-ben. 

Az 5. fordulóban noha az utolsó negyedben megizzasztotta az AVUS Szombathely egy kicsit a PVSK-Mecsek Füszért együttesét az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában, végül behúzták a győzelmet Lajkó Marcellék 13–11-re. Ennek következtében a Vasút továbbra is az élen helyezkedik el. 

PVSK-Mecsek Füszért–AVUS 13–11 (4–3, 3–1, 3–2, 3–5)

PVSK Gsz: Lajkó 4, Matesz 3, Schlapp-Molnár 2, Gelencsér 1, Sipos 1, Holl 1, Molnár 1.

A másik pécsi együttes, a PTE-PEAC Mighty Bulls óriási csatába jött vissza a mérkőzésbe az első negyedet követően. Az egyetemisták minden erejüket beleadva három játékrész alatt megfordították a találkozót. Igazán megsüvegelendő teljesítményt mutattak be ezzel a PEAC pólósai, s megérdemelten arattak sikert.

MATE-PEAC Mighty Bulls 11–14 (3–1, 3–4, 1–3, 4–6)

PEAC Gsz: Kőszegi 3, Gelencsér Á. 3, Szilágyi 3, Palatinus 2, Veit 2, Juhász 1.

