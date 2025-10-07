Őszi hangulatú túrára invitálják az érdeklődőket

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség erre a hétre is nyílt túrát hirdet. 2025. október 12-én, vasárnap „Őszi hangulatban” nevet viselő útvonalon haladhatnak végig az érdeklődők. Délelőtt 8.45-kor veszi kezdetét majd a túra, noha onnan még csak busszal Pécsváradra. Ezt követően Zengővárkonyon, Fodorgyöpön, a Stein-malom mellett, a Réka-várnál és a Hosszú-tetőn haladhatnak majd az érdeklődők 16 km-en keresztül egészen Óbányáig, Meng Hajnalka vezetésében.