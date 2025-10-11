Papírforma eredmény Kozármislenyben

Kemény meccs várt a Kozármislenyre hétvégén a K&H liga Női NB I-ben, s be is igazolódott a papírforma. A Vác átrohant a baranyaiakon, mely már az első félidő után látszott.

Noha mindent megtettek a lányok, végül jelentős különbséggel, 20–38-ra nyert a Vác, s megérdemelten vitte el pontjait.

KOZÁRMISLENY KA–Vác 20–38 (10–20)

Női kézilabda NB I., 5. forduló.

KOZÁRMISLENY: Wichmann, Szabó – Kecskés N. 1, BRÉDA 6, Lengyel L., Kelemen D. 2, Bernhardt 5, Scheffer 2, Fodor V. 1, Rácz P. 1, Brettner, Szatmári M., Ostrosics 1, Friedszám, Hónig 1, Kollár. Vezetőedző: Kovács Tamás