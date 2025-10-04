október 4., szombat

Futsal

41 perce

Óriási hajrában jöttek a gólok: idei legnagyobb skalpját gyűjtötte be a pécsi csapat

Címkék#PEAC#Aramis SE#Wilkesz

Puskás Patrik

Október 3-án péntek este, az Aramis SE csapatát fogadta a PTE PEAC a Futsal NB I. 8. fordulójában.

PEAC
Tóth Márk és a PEAC akaratereje három pontot ért a pécsi csapatnak
Fotó: Csoban Robert

Rangadóhoz mérten irdatlan iramban zajlott a találkozó, s noha az első félidőben Wilkesznek is kellett bemutatnia bravúrokat, a pécsiek voltak veszélyesebbek az ellenfél kapuja előtt. Nospaknak, Tóthnak, Vénosznak és szinte mindenkinek voltak kapura tartó lövései, melyeket vagy az ellenfél hálóőre védett ki, vagy a kapufán csattantak.

A kihagyott helyzeteknek meg is lett az eredménye, mivel a 9. percben Kókai által szinte váratlanul egy védelmi hiba után a vendégek szerezék meg a vezetést. Nem törte meg ez ugyanakkor a PEAC elszántságát, mondhatni az egész meccsen keresztül rohamozták az ellenfél kapuját veszélyesebbnél veszélyesebb támadásokkal. 

Sokáig úgy tűnt ugyanakkor, hogy nem fog megtörni a jég, ám a 38. percben Tóth Márknak sikerült begyötörni egy gólt az ellenfél kapujába. Ennek következtében hatalmas stressz szabadult fel a játékosokból, valamint a szurkolókból is, akik állva tapsolva ünnepelték az egyenlítő találatot.

Ezzel már sokan meg is elégedtek volna, de nem a pécsi srácok, akik az utolsó fél percre kapusukat is Tóthra cserélve indítottak egy végső hajrát a három pont reményében. Meg is lett ennek az eredménye, mivel egy lövést követően pont ő lett az, aki ismét odaért a kipattanóra, s az üres kapuba bepöckölte a labdát, ezzel az utolsó percekben megfordítva a meccset. 

Ismét vastaps kísérte a pécsiek eredményét, nyert a PEAC, amely szép születésnapi ajándék lett az egyik kapus, Wilkesz édesapjának. A három pont és a nagy skalp, következtében már az 5. helyen állnak az egyetemisták az NB I. küzdelmeiben.

Élő Tibor: – Tudtuk hogy nehéz meccs lesz, mert a sok hiányzó ellenére az Aramis így is egy jó képességű, erős csapat. Az egész mérkőzés alatt egy magas tempót tudtunk diktálni, sok lehetőséget alakítottunk ki, de a kapu előtt még nem voltunk elég élesek. Ellenfelünk néhány kontrából veszélyeztetett, de ilyenkor jött a jó kapus teljesítmény nálunk. Úgy gondolom a végén már nem bírta el ezt a nagy nyomást az Aramis, én az 1 pontnak is örültem volna, de a fiúk nem így gondolták! Egy újabb szép péntek este lett ez így a szurkolóinknak és nekünk is

PTE PEAC–Aramis SE 2–1 (0–1)

PEAC: Wilkesz – Bálint, Ábrahám, Nospak, Tóth – Molnár, Szakály, Nagy, Szigeti, Turi, Vénosz, Kiss, Hajnal, Petár. Vezetőedző: Élő Tibor.
Gólszerzők: Tóth (38., 40.) ill. Kókai (9.)

 

