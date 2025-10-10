október 10., péntek

Asztalitenisz

2 órája

Sporttörténelmi esemény: álmaikat élhetik a pécsi lányok

Címkék#PEAC#Eb 2025#Magyarország

Puskás Patrik

Vasárnap kezdődik Horvátországban a felnőtt asztalitenisz Európa-bajnokság (október 12-19.), ahol ott lesz a PEAC öt játékosa is, valamint a szövetségi kapitány is tőlük érkezik. 

PEAC
Három PEAC szupertehetség is a válogatottban
Fotó: Löffler Péter

Varga László igazán büszke lehet tehát tanítványaira, akik a négy fős női keretben három helyet is elfoglalhatnak. Ha ez nem lenne önmagában elég, mindezt úgy, hogy mindhárman, mindössze 16 esztendősek. A három pécsi lány Pétery Johanna, illetve a Nagy ikrek Judit és Rebeka, akik azzal a Póta Georginával egészülhetnek ki, aki ikonikus alakja a magyar asztalitenisznek, s egy igazi álmot élhetnek át.

Varga elárulta, mit gondol versenyzőiről, illetve miket vár az Eb-n: PEAC

– Hatalmas öröm és remek visszaigazolása a munkánknak, hogy három saját nevelésű sportolónk is asztalhoz állhat a válogatott tagjaként Zadarban. A lányok 7 éves koruktól velünk készülnek, köszönöm a két közvetlen kollégámnak, Orosz Gábornak és Szuhanyik Józsefnek, hogy segítettek abban, hogy Judit, Rebeka és Johanna idáig juthassanak. Azon leszünk, hogy a jövőben még szebb eredményeket érjünk el. A versenyre rátérve, a csoportküzdelmek során a lányok hétfőn 16 órakor a bombaerős lengyel válogatott ellen lépnek pályára. A csapatra a keddi napon szintén délután 4 kor a hozzánk hasonló játékerőt képviselő bolgárok várnak majd. Bízunk benne, hogy a Póta Georgina által vezetett gárdánk le tudja győzni őket. Ebben az esetben a legjobb 16 közé jutna a válogatott, amely az „A-csoportos” tagság automatikus megőrzését jelentené. 

A vezetőedző arra is kitért, hogy jelenleg a lányok iskola mellett szinte minden nap legalább 4 órát edzenek, és ritka párosítás, hogy ennyire tehetségesek és szorgalmasok egyszerre. A lányok mellett férfi versenyzőt is ad a PEAC a válogatottnak, Szántosi Dávid a magyar, míg Pető Zsolt a szerb színeket képviselheti a kontinenstornán.

 

