Idegenben is bizonyítanának a pécsi srácok, hogy bárki ellen megállják helyüket

Kecskemétre utazik a PTE PEAC futsal csapata október 9-én csütörtökön, hogy egy kifejezetten nehéz ellenféllel csapjanak össze a pécsi fiúk. Élő Tibor tanítványai a tavalyi bajnoki döntős otthonában vélhetően nem esélyesként lépnek pályára, de szeretnék megmutatni, hogy a Lauber Dezső Sportcsarnok biztonságán túl is képesek meglepni a náluk magasabban jegyzett alakulatokat is.

Kemény küzdelem vár Tóth Márkékra

Fotó: PEAC

Noha az idei szezonban jelenleg csak a nyolcadik pozícióban áll az SG Kecskemét, keretükben megannyi válogatott futsalos szerepel, akik bármikor tudnak váratlan húzni.

A PEAC legutóbbi meccsén ismét hőssé avanzsáló lépő Tóth Márk ekképp várja a csütörtök esti küzdelmet:

– Az előző hetekben bizonyítottuk, hogy a Lauberben senki sem mehet már biztosra ellenünk. Bízom a csapatban és abban, hogy kilépve árnyékunkból idegenben is elkezdjük gyűjtögetni a pontjainkat. A Kecskemét egy csúnya vereségbe szaladt bele Nyíregyházán, ám ez véleményem szerint még jobban meg fogja nehezíteni a dolgunkat, biztos vagyok benne, hogy kettőzött erővel és bizonyítási vággyal fut ki ellenfelünk csütörtökön a pályára.

Annyi biztosan elmondható ugyanakkor, hogy csütörtök este fél héttől úgy fognak pályára lépni a PEAC játékosai, hogy mindent elkövetnek a számukra kedvező eredmény elérésért. Ha sikerülne pontot, vagy pontokat szerezni a rivális otthonában, akkor egyre biztosabbnak tűnne a pécsiek felsőházas pozíciója, mivel jelenleg az előkelő ötödik helyen állnak a tabellán. Jó összehasonlítási alap a fekete-fehér mezesek fejlődésében, hogy legutóbbi NB I-es idényükben ugyan így kilenc fordulót követően utolsók voltak, mindössze négy rúgott góllal és mínusz huszonhármas gólkülönbséggel. Ezzel szemben idén már tizenhárom pont van a zsákban, s a gólarány is pluszban van, úgyhogy abszolút bizakodhatnak a fiúk, hogy idén nem csak retúrjegyet váltottak az első osztályba.