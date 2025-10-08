október 8., szerda

Koppány névnap

19°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

3 órája

Idegenben is bizonyítanának a pécsi srácok, hogy bárki ellen megállják helyüket

Címkék#PEAC#Tóth Márkékra#Nyíregyháza

Puskás Patrik

Kecskemétre utazik a PTE PEAC futsal csapata október 9-én csütörtökön, hogy egy kifejezetten nehéz ellenféllel csapjanak össze a pécsi fiúk. Élő Tibor tanítványai a tavalyi bajnoki döntős otthonában vélhetően nem esélyesként lépnek pályára, de szeretnék megmutatni, hogy a Lauber Dezső Sportcsarnok biztonságán túl is képesek meglepni a náluk magasabban jegyzett alakulatokat is.

PEAC
Kemény küzdelem vár Tóth Márkékra
Fotó: PEAC

Noha az idei szezonban jelenleg csak a nyolcadik pozícióban áll az SG Kecskemét, keretükben megannyi válogatott futsalos szerepel, akik bármikor tudnak váratlan húzni. 

A PEAC legutóbbi meccsén ismét hőssé avanzsáló lépő Tóth Márk ekképp várja a csütörtök esti küzdelmet: 

– Az előző hetekben bizonyítottuk, hogy a Lauberben senki sem mehet már biztosra ellenünk. Bízom a csapatban és abban, hogy kilépve árnyékunkból idegenben is elkezdjük gyűjtögetni a pontjainkat. A Kecskemét egy csúnya vereségbe szaladt bele Nyíregyházán, ám ez véleményem szerint még jobban meg fogja nehezíteni a dolgunkat, biztos vagyok benne, hogy kettőzött erővel és bizonyítási vággyal fut ki ellenfelünk csütörtökön a pályára.

Annyi biztosan elmondható ugyanakkor, hogy csütörtök este fél héttől úgy fognak pályára lépni a PEAC játékosai, hogy mindent elkövetnek a számukra kedvező eredmény elérésért. Ha sikerülne pontot, vagy pontokat szerezni a rivális otthonában, akkor egyre biztosabbnak tűnne a pécsiek felsőházas pozíciója, mivel jelenleg az előkelő ötödik helyen állnak a tabellán. Jó összehasonlítási alap a fekete-fehér mezesek fejlődésében, hogy legutóbbi NB I-es idényükben ugyan így kilenc fordulót követően utolsók voltak, mindössze négy rúgott góllal és mínusz huszonhármas gólkülönbséggel. Ezzel szemben idén már tizenhárom pont van a zsákban, s a gólarány is pluszban van, úgyhogy abszolút bizakodhatnak a fiúk, hogy idén nem csak retúrjegyet váltottak az első osztályba.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu