Bevették a Laubert: hősiesen küzdöttek a pécsiek, de nem bírtak a bajnokaspiránssal (GALÉRIA)

Hétfő este újabb kemény rivális érkezett a Lauber Dezső Sportcsarnokba, a magyar első vonalban. Az eddigi legnagyobb közönség gyűlt össze a PTE PEAC–Újpest FC ellen vívott összecsapásán, akik az elejétől a végéig bíztatták a bajnoki második ellen hősiesen játszó pécsi srácokat.

Kiss góljával még vezetett az első félidő után a PEAC

Fotó: Löffler Péter

Az egyetemisták csapatkapitánya Nospak meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak a harmadik percben, de erre Suscsák révén szinte rögtön válaszoltak a vendégek. Irdatlan tempóban nyomott az Újpest, de Kiss Milán szerencsés találatának köszönhetően mégis pécsi előnnyel vonulhattak félidőre a csapatok.

A fordulást követően mindössze 20 másodperccel egyenlíteni tudtak ugyanakkor a lilák, s ezt követően hiába védte a pécsi kaput egy igazi hősként Wilkesz, Suscsák végül harmadjára is betalált a vendégek közül.