Bevették a Laubert: hősiesen küzdöttek a pécsiek, de nem bírtak a bajnokaspiránssal (GALÉRIA)

Ők mindent megtettek, de végül az Újpest örülhetett az NB I. 10. fordulójában.

Puskás Patrik

Hétfő este újabb kemény rivális érkezett a Lauber Dezső Sportcsarnokba, a magyar első vonalban. Az eddigi legnagyobb közönség gyűlt össze a PTE PEAC–Újpest FC ellen vívott összecsapásán, akik az elejétől a végéig bíztatták a bajnoki második ellen hősiesen játszó pécsi srácokat.

PEAC
Kiss góljával még vezetett az első félidő után a PEAC
Fotó: Löffler Péter

Az egyetemisták csapatkapitánya Nospak meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak a harmadik percben, de erre Suscsák révén szinte rögtön válaszoltak a vendégek. Irdatlan tempóban nyomott az Újpest, de Kiss Milán szerencsés találatának köszönhetően mégis pécsi előnnyel vonulhattak félidőre a csapatok. 

A fordulást követően mindössze 20 másodperccel egyenlíteni tudtak ugyanakkor a lilák, s ezt követően hiába védte a pécsi kaput egy igazi hősként Wilkesz, Suscsák végül harmadjára is betalált a vendégek közül.

Így ki lehet kapni! Remekelt a Pécs a bajnokaspiráns Újpest ellen

Fotók: Löffler Péter

A pécsieket méltatja, hogy nem estek össze ezután, öt a négyben vészkapussal rohamoztak az utolsó percekben, ám most nem jött a csodagól, s az üres kapujukat Gémesi vette be.
2–4-re nyert az Újpest, bevették a Laubert, de ilyen játékkal ki lehet kapni a bajnokaspiránstól.  

PTE PEAC–Újpest FC 2–4 (2–1)

Férfi Futsal NB I. 10. forduló. Pécs.
PEAC: Wilkesz – Bálint G., Ábrahám, Nospak, Tóth. Csere: Molnár, Pandur – Pápai, Szigeti, Hajnal, Turi, Vénosz, Kiss, Pedic.
Gólszerzők: Nospak (3.), Kiss (17.) ill Suscsák (6., 21., 32.), Gémesi (40.)

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
