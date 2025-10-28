1 órája
Bevették a Laubert: hősiesen küzdöttek a pécsiek, de nem bírtak a bajnokaspiránssal (GALÉRIA)
Ők mindent megtettek, de végül az Újpest örülhetett az NB I. 10. fordulójában.
Hétfő este újabb kemény rivális érkezett a Lauber Dezső Sportcsarnokba, a magyar első vonalban. Az eddigi legnagyobb közönség gyűlt össze a PTE PEAC–Újpest FC ellen vívott összecsapásán, akik az elejétől a végéig bíztatták a bajnoki második ellen hősiesen játszó pécsi srácokat.
Az egyetemisták csapatkapitánya Nospak meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak a harmadik percben, de erre Suscsák révén szinte rögtön válaszoltak a vendégek. Irdatlan tempóban nyomott az Újpest, de Kiss Milán szerencsés találatának köszönhetően mégis pécsi előnnyel vonulhattak félidőre a csapatok.
A fordulást követően mindössze 20 másodperccel egyenlíteni tudtak ugyanakkor a lilák, s ezt követően hiába védte a pécsi kaput egy igazi hősként Wilkesz, Suscsák végül harmadjára is betalált a vendégek közül.
Így ki lehet kapni! Remekelt a Pécs a bajnokaspiráns Újpest ellenFotók: Löffler Péter
A pécsieket méltatja, hogy nem estek össze ezután, öt a négyben vészkapussal rohamoztak az utolsó percekben, ám most nem jött a csodagól, s az üres kapujukat Gémesi vette be.
2–4-re nyert az Újpest, bevették a Laubert, de ilyen játékkal ki lehet kapni a bajnokaspiránstól.
PTE PEAC–Újpest FC 2–4 (2–1)
Férfi Futsal NB I. 10. forduló. Pécs.
PEAC: Wilkesz – Bálint G., Ábrahám, Nospak, Tóth. Csere: Molnár, Pandur – Pápai, Szigeti, Hajnal, Turi, Vénosz, Kiss, Pedic.
Gólszerzők: Nospak (3.), Kiss (17.) ill Suscsák (6., 21., 32.), Gémesi (40.)