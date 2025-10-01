október 1., szerda

Sportlövészet

2 órája

Pécsi lett a legpontosabb az országban

Az elmúlt két hét során lezajlott a Junior, az Ifjúsági és a Felnőtt Tűzfegyveres Országos Bajnokság is a Nemzeti Lőtéren.

Puskás Patrik

Előbbi két korosztályban rengeteg érmet és szép helyezést gyűjtöttek be a PVSK sportlövői. Közülük a legkiemelkedőbb eredmény Baksics Dániel, aki az 50m puska 3 testhelyzetes versenyszámában országos bajnoki címet szerzett.

Összesen tizenöt éremmel lett gazdagabb a Vasút vitrinje az ob-t követően. Az egyéni eredmények mellett több csapatérem is született.  Edzőjük úgy értékelte az eredményeket, hogy nagyon sokat fejlődtek tanítványai, s igazán büszke elért eredményeikre.

A PVSK dobogósai

1. hely: Baksics Dániel: 572. (50m puska 3 testhelyzet ifjúsági fiú korcsoport)

2. hely: Gelencsér Zsombor Ákos: 492. (50m szabadpisztoly Junior fiú korcsoport), Bozsolik Sarolta: 608,6. (50m Puska 60 fekvő versenyszám Ifjúsági lány korcsoport), Baksics Dániel: 605,1. (50m Puska 60 fekvő versenyszám Junior fiú korcsoport).

3. hely: Gelencsér Zsombor Ákos: 592. (50m szabadpisztoly Ifjúsági fiú korcsoport), Bozsolik Sarolta: 568. (50m szabadpisztoly Ifjúsági fiú korcsoport).

