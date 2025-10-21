Vidéki klub, nagy dobás: remekelt a Pécsi RGSE a Magyar Kupán

Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak ismét, több érmet és értékes helyezést szerezve a Pécsi RGSE versenyzői a szakszövetség idei Magyar Kupa versenysorozatában, amely során a kisgyermek, gyermek, serdülő és junior korosztályok mérték össze tudásukat. A pécsi egyesület 33 versenyzővel vett részt az ország legmagasabb szintű versenyén, tudtuk meg Heszné dr. Laczó Andreától, a klub sportigazgatójától.

A Pécsi RGSE serdülői is büszkék lehetnek teljesítményükre

Forrás: Pécsi RGSE

A Pécsi RGSE több meglepetést is okozott

A legfiatalabb, 2016–17-ben született versenyzők között a Pécsi RGSE csapata bajnoki címet szerzett nagy bravúrt végrehajtva a neves budapesti klubok, mint az MTK és a Hegyvidék ellen. Egyéniben Konkoly-Tege Hanna második (szabad és karika 2.), Dinya Hanna hetedik (szabad 5.), Tóth Marina nyolcadik (karika 4.), Drávavölgyi Lili tizenegyedik, Ildzsa Norina 24., míg Kálmán Réka hatodik (szabad 6., karika 7.) lett.

A kisgyermek csapat mindenkit túlszárnyalt

A gyermek (2014–15) korosztályban a pécsiek csapata bronzérmet nyert, a kéziszer együttessel közös Team-versenyben szintén harmadik helyen végeztek. Egyéniben Kristóff-Szinta Déva második (buzogány 2., labda 4.), Lukovics Panna kilencedik (buzogány 6., karika 7.), Csortos Léna negyedik (karika 4., labda 5.), Tóth Kiara kilencedik lett. Az együttes kéziszer csapat tagjai: Hefner Laura, Illés Elena, Jovánovics Míra, Miklós Dorina, Toldi Lotti.

A gyermek csapat is büszkén pózolhatott

Forrás: Pécsi RGSE

A serdülők között az egyéni csapatversenyben negyedik, a Team-versenyben ötödik helyen zárt a klub. Rétháti Dorina összetettben negyedik, labdával ezüstérmes, Hergenrőder Léna összetett hetedik, labdával bronzérmes, Péter Szofi kilencedik (szalag 8.) lett. Az együttes kéziszer csapat tagjai: Czeglédi Emma, Gyarmati Júlia, Hajdu Petra, Rohr Luca, Schönberger Hanna.

A juniorok új gyakorlataikkal szintén jól szerepeltek: Kachovetz Kinga kilencedik, Péter Panna tizenkettedik lett. Az egyéni csapatversenyben negyedik helyet értek el, a kéziszer együttessel közös Team-versenyben is negyedikek lettek. Az együttes kéziszer csapat tagjai: Balázs Lili, Csontos Lara, Kárpáti Luca, Makkos Eszter, Mandel Eszter, Nagy Liliróza.