Labdarúgás

2 órája

Ezért nem láthatta a PMFC B-közép a csapat harmadik gólját

Az NB II. 13. fordulójában ugyan a PMFC legyőzte 3–1-re egyik legnagyobb riválisát, a Dunaújvárost, a négyből csak három gólt láthattak a pécsi drukkerek.

Kvanduk Bence
Fotó: Lang Róbert

Fontos győzelmet aratott a PMFC a labdarúgó NB III. 13. fordulójában, hiszen a Dunaújvárost először kényszerítették térdre ebben a szezonban. A piros-fekete együttes 3–1-es sikert aratott, azonban a gárda harmadik, Beke második gólját már nem láthatta a pécsi rajongótábor, mert a hangosbemondó többszöri felszólítását követően a biztonságiak kikísérték a stadionból őket. A találkozó közben nem kellett a szurkolókat különösebben rábírni a távozásra, békésen kivonultak az eset során. Erről még Vas László vezetőedző is megemlékezett a mérkőzést követően:

A PMFC rajongói Hegedűs gólra váltott beadását még láthatták, a mindent eldöntő találatot azonban már nem
A PMFC rajongói Hegedűs gólra váltott beadását még láthatták, a mindent eldöntő találatot azonban már nem
Fotó: Sándor Judit

– Sokan eljöttek biztatni bennünket, ami örömteli és óriási dolog, hálásak vagyunk nekik ezért. Sajnos a tábor a harmadik gólunkat bizonyos okok miatt már nem láthatták, de ezt a találatot és a győzelmet nekik is ajánljuk. Fontos szereplői a pécsi labdarúgásnak, és remélem, továbbra is ott állnak mögöttünk, jóban-rosszban – idézi a mestert a pmfc.hu, ahol hangsúlyozza, különösen értékes ez a három pont.

A PMFC drukkerei se hagyták szó nélkül az esetet

Az esetnek a Munkás 1950 oldalán hosszú bejegyzést szenteltek a drukkerek több kérdést is megfogalmazva, amit változtatás nélkül közlünk:

  • Mostantól kezdve ezt a friss szabályt alkalmazva ez így zajlik majd mindenhol, minden, az mlsz rendezésével lejátszott mérkőzéssel kapcsolatban?
  • Hogyan fogja megoldani az aktuális biztonsági szolgálat egy nagyobb tábor kiürítését, ha azok nem működnek velük együtt és nem érzik úgy, hogy távozniuk kellene a helyükről?
  • Az érintettek mindenhol egyformán járnak majd el az efféle rigmusok tekintetében, vagy mindig az aktuális ellenőr értelmezése alapján születik döntés?
  • Ugyanilyen körültekintéssel lesz felügyelve és ellenőrizve majd a lelátók, mellékhelységek, büfék, eredményjelzők és a létesítmények minden egyéb szegmensének állapota?
