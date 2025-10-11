október 11., szombat

Sportműsor

10 perce

Válogatott szünetben sem maradunk meccsek nélkül

Címkék#PTE PEAC II#Nagykozár KSE#Sport36 Komlói Bányász

Bama.hu

Nem lassítanak a csapatok a válogatott szünet alatt sem. Noha nem lépnek pályára az NB II-es csapatok, a PMFC komoly lehetőség előtt áll a hétvégén.

PMFC
Feljebb törhetne a PMFC
Fotó: Kovács Liliána

Október 11., Szombat – Pályán mindkét NKA

Kézilabda

K&H Női Liga, 5. forduló, Kozármisleny KA–Vác, Kozármisleny Városi Sportcsarnok, 18.00. 
Férfi NB I/B, 6. forduló, PTE PEAC–Ferencvárosi TC U21, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 12.00.,  

Kosárlabda 

Női NB I. A csoport, 4. forduló, NKA Universitas Pécs–Csata TKK, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 18.00. 
Férfi NB I. A csoport, 3. forduló, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs, Szombathely, 18.00.

Labdarúgás 

Simple Női NB I., 7. forduló, PMFC–Kész-ST. Mihály, Szeged, Pécs, PMFC Stadion, 15.00. 
Baranya vármegyei I. osztály, 7. forduló, Mohácsi TE 1888–PTE PEAC II., Sport36 Komlói Bányász–PVSK, 15.00.

Vízilabda 

OB I/B. 5. forduló, PVSK-Mecsek Füszért–AVUS, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 19.00., MATE-GEAC–PTEPEAC Mighty Bulls, Gödöllő, 19.30.

Október 12.,Vasárnap – Dobogóra léphet a PMFC

Kézilabda 

Női NB I/B, 5. forduló, PTE PEAC-SIPO–PC Trade Szegedi NKE, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 15.00. 
Férfi NB II, E-csoport, 4. forduló, Expressz Zálog Mecseknádasd–Kalocsai KC, 16.00., Siklós KC–NEKA U21, 15.00.

Labdarúgás 

Férfi NB III., Dél-nyugat, 11. forduló, PMFC–Szekszárdi UFC, Pécs, PMFC Stadion, 13.00., MTK Budapest II.–PTE-PEAC, Budapest, 13.00. 
Baranya vármegyei I. osztály, 7. forduló, Gyógyfürdő Harkány–Villány TC, Nagykozár KSE–Bólyi SE, 15.00.

 

