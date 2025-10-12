Tarolt a PMFC: már csak négy pontra az élen állók – GALÉRIA

Ehhez mérten jól is kezdte a mérkőzést hazai pályán a PMFC gárdája, s már a 9. percben jött Horváth Péter, aki egy beadást követően a kapuba bólintott.

Ezt követően sem lassított a Pécs, egy kontra során Hegedűs ugratta ki Csörgőt, aki önzetlenül középre adta a labdát, melyet Helesh guríthatott az üresen hagyott kapuba.

Helesh és Horváth is duplázott a PMFC színeiben

Fotó: Sándor Judit

Itt sem állt meg a PMFC, a 35. percben újra Helesh volt eredményes a szépen és tudatosan játszó pécsi csapatból. A lényegi kérdések a 40. percben eldőltek, amikor Horváth duplájának hála. Több gól nem esett, így már csak 4 pont pécsiek lemaradása.

PMFC–Szekszárdi UFC 4–0 (4–0)

NB III., Dél-nyugat, 11. forduló.

PMFC: Helesfay – Berekali, Galacs, Németh, Beke – Jásper (Horváth, 69.), Pintér (Lévai, 82.) – Helesh (Bachesz, 69.), Horváth, Hegedűs (Bukovics, 60.) – Csörgő (Orbán, 60.). Vezetőedző: Vas László.

Szekszárd: Szűcs – Egri (Szeydl, 46.), László M., Füredi, Lajkó (Tóth, 60.) – Lékó (Ágics, 46.), Major – Sütő (Ulbert, 46.), Paksi, Bartha– Arena Á. Vezetődző: Juhász Máté.

Gólszerzők: Horváth (9., 40.), Helesh (13., 35.)