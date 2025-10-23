október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hatalmas megtiszteltetés: Hollandiába utaznak a pécsi legendák

Címkék#Mészáros Ferenc#Megyeri Károly#PMSC Öregfiú#Hollandia

Már érződik a 40 éves évforduló előszele. Komoly megtiszteltetésben részesült Mészáros Ferenc és a PMSC Öregfiúk egyesülete.

Puskás Patrik

1986. szeptember 17-én rendezték a legendás, 1–0-ra végző PMSC–Feyenoord UEFA-kupa összecsapást Mecsekalján. Jövőre lesz 40 éve, hogy Mészáros Ferenc találatának köszönhetően mennybe mentek a piros-feketék, s ennek előszeleként meghívott kaptak a futballikonok.

PMSC
Mészáros Ferenc és a PMSC Öregfiúk delegációja utazik Hollandiába a 39. évfordulót követően
Fotó: Laufer László

A korábban említett Mészáros mellett, Toma Árpád, Tomka János és Megyeri Károly, továbbá Scheffer Ferenc részesültek abban a megtiszteltetésben, hogy kiutazhatnak Hollandiába egy három napos túrára.

A különleges utazás, mely egyben nagy megtiszteltetés is a pécsi egykori kiválóságok számára, előszele is egy jövő évi projektnek. Ahogyan a PMSC ÖFE elnöke fogalmazott – Jövőre szeretnék mi is meginvitálni őket Pécsre a rendezvényünkre, a kerek évforduló alkalmából, mivel ez egy óriási sikertörténete a magyar labdarúgásnak. 

Visszatérve a hollandiai látogatásra, a legenda elárulta, hogy október végén repülnek ki Amszterdamba a delegációval, s onnan teszik majd át székhelyüket később Rotterdamba, ahol a túra többi része folytatódik. Ott városnézés, majd a vendéglátóik által szervezett programok várnak a legendás futballistákra.

A Holland klub egyik ajándéka egykori riválisaiknak, hogy megtekinthetnek egy elsőosztályú bajnoki mérkőzést a De Kuipban. A Feyenoord–FC Volendam összecsapás megtekintése közben továbbá arra is lesz lehetősége a pécsi delegációnak, hogy személyesen beszélgethessen a Feyenoord elnökségével, köztük a korábbi 36-szoros válogatott, a Feyenoordban 352 mérkőzésen szereplő Ben Wijnstekersszel is, aki mindkét 40 esztendővel ezelőtti mérkőzésen pályára lépett.

Remek lehetőség ez tovább a PMSC Öregfiúknak arra, hogy továbbra is ápolják és fenntartsák kapcsolatot egykori riválisaikkal, s őrizzék a tradíciókat. 
A beszélgetések során pedig felidézhetik emlékeit, nagy csatáikat, amiket egymás ellen vívhattak 1986-ban a csapatok.

Fontos feladatnak tekinti az PMSC ÖFE egyesület, hogy fenntartsa és ápolja a pécsi labdarúgás történelmét, melyben támogatja őket utód egyesületük a PMFC.

  • A PMSC Öregfiúk Hollandiában többek között megtekintik a Feyenoord múzeumát is, amiből ők is inspirációt meríthetnek a közeljövőben, s kérhetnek Benelux államokbeli kollégáiktól akár tanácsokat is ennek kapcsán.
    Továbbra is rengeteg ereklyével rendelkezik ugyanis a PMSC ÖFE, melyek közül nem fér ki mindegyik az irodájukban, jelenlegi klubhelységükben, ahogy azt Mészáros Ferenc többször is említette korábban.
    – A hosszú távú célja az lenne a legendáknak, hogy egy olyan klubhelységgel, avagy múzeummal gazdagodjanak, amelyet bátran meg tudnak nyitni szurkolóik előtt is, lehetőség van parkolásra, továbbá ahol elférnek vitrinjeik s ereklyéik, melyeknek jelenleg nincs elegendő szabad hely jelenlegi bázisukon. – fogalmazott egyszer az PMSC ÖFE elnöke, aki úgy gondolja, hogy sokan lennének kíváncsiak sokrétű gyűjteményükre.
    Volt már olyan lehetőség is, amiről a közelmúltban lemaradtak a legendák, de továbbra is türelmesen várják, hogy a számukra legoptimálisabb hely megüresedjen és ezáltal is hozzájárulhassanak a piros-feketék történelmének, valamint a pécsi labdarúgás jelentős múltjának fenntartásában. Azt is gondolja az ÖFE elnök, hogy a klub és a város szempontjából is fontos szerepet tölthetne be a múzeum létrejötte.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu