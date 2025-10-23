Hatalmas megtiszteltetés: Hollandiába utaznak a pécsi legendák

1986. szeptember 17-én rendezték a legendás, 1–0-ra végző PMSC–Feyenoord UEFA-kupa összecsapást Mecsekalján. Jövőre lesz 40 éve, hogy Mészáros Ferenc találatának köszönhetően mennybe mentek a piros-feketék, s ennek előszeleként meghívott kaptak a futballikonok.

Mészáros Ferenc és a PMSC Öregfiúk delegációja utazik Hollandiába a 39. évfordulót követően

Fotó: Laufer László

A korábban említett Mészáros mellett, Toma Árpád, Tomka János és Megyeri Károly, továbbá Scheffer Ferenc részesültek abban a megtiszteltetésben, hogy kiutazhatnak Hollandiába egy három napos túrára.

A különleges utazás, mely egyben nagy megtiszteltetés is a pécsi egykori kiválóságok számára, előszele is egy jövő évi projektnek. Ahogyan a PMSC ÖFE elnöke fogalmazott – Jövőre szeretnék mi is meginvitálni őket Pécsre a rendezvényünkre, a kerek évforduló alkalmából, mivel ez egy óriási sikertörténete a magyar labdarúgásnak.

Visszatérve a hollandiai látogatásra, a legenda elárulta, hogy október végén repülnek ki Amszterdamba a delegációval, s onnan teszik majd át székhelyüket később Rotterdamba, ahol a túra többi része folytatódik. Ott városnézés, majd a vendéglátóik által szervezett programok várnak a legendás futballistákra.

A Holland klub egyik ajándéka egykori riválisaiknak, hogy megtekinthetnek egy elsőosztályú bajnoki mérkőzést a De Kuipban. A Feyenoord–FC Volendam összecsapás megtekintése közben továbbá arra is lesz lehetősége a pécsi delegációnak, hogy személyesen beszélgethessen a Feyenoord elnökségével, köztük a korábbi 36-szoros válogatott, a Feyenoordban 352 mérkőzésen szereplő Ben Wijnstekersszel is, aki mindkét 40 esztendővel ezelőtti mérkőzésen pályára lépett.

Remek lehetőség ez tovább a PMSC Öregfiúknak arra, hogy továbbra is ápolják és fenntartsák kapcsolatot egykori riválisaikkal, s őrizzék a tradíciókat.

A beszélgetések során pedig felidézhetik emlékeit, nagy csatáikat, amiket egymás ellen vívhattak 1986-ban a csapatok.

Fontos feladatnak tekinti az PMSC ÖFE egyesület, hogy fenntartsa és ápolja a pécsi labdarúgás történelmét, melyben támogatja őket utód egyesületük a PMFC.