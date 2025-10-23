1 órája
Hatalmas megtiszteltetés: Hollandiába utaznak a pécsi legendák
Már érződik a 40 éves évforduló előszele. Komoly megtiszteltetésben részesült Mészáros Ferenc és a PMSC Öregfiúk egyesülete.
1986. szeptember 17-én rendezték a legendás, 1–0-ra végző PMSC–Feyenoord UEFA-kupa összecsapást Mecsekalján. Jövőre lesz 40 éve, hogy Mészáros Ferenc találatának köszönhetően mennybe mentek a piros-feketék, s ennek előszeleként meghívott kaptak a futballikonok.
A korábban említett Mészáros mellett, Toma Árpád, Tomka János és Megyeri Károly, továbbá Scheffer Ferenc részesültek abban a megtiszteltetésben, hogy kiutazhatnak Hollandiába egy három napos túrára.
A különleges utazás, mely egyben nagy megtiszteltetés is a pécsi egykori kiválóságok számára, előszele is egy jövő évi projektnek. Ahogyan a PMSC ÖFE elnöke fogalmazott – Jövőre szeretnék mi is meginvitálni őket Pécsre a rendezvényünkre, a kerek évforduló alkalmából, mivel ez egy óriási sikertörténete a magyar labdarúgásnak.
Visszatérve a hollandiai látogatásra, a legenda elárulta, hogy október végén repülnek ki Amszterdamba a delegációval, s onnan teszik majd át székhelyüket később Rotterdamba, ahol a túra többi része folytatódik. Ott városnézés, majd a vendéglátóik által szervezett programok várnak a legendás futballistákra.
A Holland klub egyik ajándéka egykori riválisaiknak, hogy megtekinthetnek egy elsőosztályú bajnoki mérkőzést a De Kuipban. A Feyenoord–FC Volendam összecsapás megtekintése közben továbbá arra is lesz lehetősége a pécsi delegációnak, hogy személyesen beszélgethessen a Feyenoord elnökségével, köztük a korábbi 36-szoros válogatott, a Feyenoordban 352 mérkőzésen szereplő Ben Wijnstekersszel is, aki mindkét 40 esztendővel ezelőtti mérkőzésen pályára lépett.
Remek lehetőség ez tovább a PMSC Öregfiúknak arra, hogy továbbra is ápolják és fenntartsák kapcsolatot egykori riválisaikkal, s őrizzék a tradíciókat.
A beszélgetések során pedig felidézhetik emlékeit, nagy csatáikat, amiket egymás ellen vívhattak 1986-ban a csapatok.
Fontos feladatnak tekinti az PMSC ÖFE egyesület, hogy fenntartsa és ápolja a pécsi labdarúgás történelmét, melyben támogatja őket utód egyesületük a PMFC.
- A PMSC Öregfiúk Hollandiában többek között megtekintik a Feyenoord múzeumát is, amiből ők is inspirációt meríthetnek a közeljövőben, s kérhetnek Benelux államokbeli kollégáiktól akár tanácsokat is ennek kapcsán.
Továbbra is rengeteg ereklyével rendelkezik ugyanis a PMSC ÖFE, melyek közül nem fér ki mindegyik az irodájukban, jelenlegi klubhelységükben, ahogy azt Mészáros Ferenc többször is említette korábban.
– A hosszú távú célja az lenne a legendáknak, hogy egy olyan klubhelységgel, avagy múzeummal gazdagodjanak, amelyet bátran meg tudnak nyitni szurkolóik előtt is, lehetőség van parkolásra, továbbá ahol elférnek vitrinjeik s ereklyéik, melyeknek jelenleg nincs elegendő szabad hely jelenlegi bázisukon. – fogalmazott egyszer az PMSC ÖFE elnöke, aki úgy gondolja, hogy sokan lennének kíváncsiak sokrétű gyűjteményükre.
Volt már olyan lehetőség is, amiről a közelmúltban lemaradtak a legendák, de továbbra is türelmesen várják, hogy a számukra legoptimálisabb hely megüresedjen és ezáltal is hozzájárulhassanak a piros-feketék történelmének, valamint a pécsi labdarúgás jelentős múltjának fenntartásában. Azt is gondolja az ÖFE elnök, hogy a klub és a város szempontjából is fontos szerepet tölthetne be a múzeum létrejötte.