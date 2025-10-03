2 órája
A PMSC ikonja harminc öt éve eltüntette a Manchester United csatár klasszisát
Majdnem pontosan harmincöt éve fogadta a PMSC labdarúgócsapata a Manchester Unitedet a KEK 1. fordulójában, s helytállásáról azóta is szájról szájra terjednek a legendák. Most az egyik főszereplő, Braun Károly is felidézte a meccset. PMSC–Manchester United 0–1.
Fotó: Laufer László
Az Álmok Színházában, azaz a manchesteri Old Traffordon 2–0-s vereséget szenvedett a PMSC a lehengerlő United ellen, korán megtapasztalták a pécsiek, hogy milyen intenzitással képes játszani vendéglátója, így tudták, a PMSC–Manchester United találkozón se lesz egyszerűbb dolguk.
– Az első mérkőzésen ugye 2–0 volt a 16. vagy 17. percben, és már akkor a fülemen vettem a levegőt. Nagyon kemény találkozó volt, köszönhetően annak is, hogy ugye akkor kerültek vissza a nemzetközi porondra az angol csapatok öt év után – emlékezett vissza Braun Károly. – Azért egy angol csapat ellen játszani, pláne a Manchester United ellen, mindenkit felfokozott állapotba hoz. Az első mérkőzés rettenetes volt mentálisan és fizikálisan is. Arra emlékszem, hogy én kicsit nyugodtabb voltam, mert két héttel előtte voltunk kint talán az olimpiai válogatottal Angliában, és ugyan én pont nem játszottam, de láttam azt a srácot, Mark Robinst, aki ellene az odavágón kellett játszanom. Megnyugtató volt, hogy nem Hughes játszik. Aztán valamikor a 70. perc után becserélték, amikor már a térdemen jártam. Rögtön az jutott eszembe, hogy na, mi lesz ebből. Végülis szép eredményt értünk el az első meccsen.
A visszavágóra 1990 október 3-án 13.30-kor került sor a PMSC Stadionban óriási érdeklődés mellett. Sokan emlékeznek még arra, ahogy az iskolákból vagy munkából ellógva jutottak be a sztárgárda elleni meccsre.
– A második meccs előtt már nem feltétlenül volt az a nagy izgalom a csapaton belül. Tudtuk már, hogy mire számíthatunk. Persze 110 százalékot kellett beleadnia mindenkinek ahhoz, hogy azért ne égjünk le. Szerintem a Manchester is az első meccs tapasztalataiból levonta, hogy azért nekik annyira nem kell megszakadniuk, hogy továbbjussanak. Olyan 75 százalékos erőbedobással léptek itt pályára, de ettől függetlenül rendkívüli élmény volt, hogy a 10-12 ezer nézős stadionban, 15-16 ezer ember bezsúfolódott, még a fákról is lógtak. Fantasztikus volt a hangulat – tért rá a pécsi találkozóra.
Ezen a meccsen már az elsőtől az utolsó percig ott kellett lihegnie az angolok klasszisának nyakában Braunnak, de csapattársai is úgy emlékeznek rá, leradírozta Hughes-t a pályáról.
– Ezen a meccsen már kezdőként lépett pályára Hughes, de én is egész jó napot fogtam ki. Úgy éreztem meccs közben és utána is, hogy megoldottam a feladatot, amit rám bízott Garami Józsi bá’, hogy vegyem le a pályáról. Ő akkor egy Ronaldo szintű csatár volt. Az erősségei is ahhoz hasonlíthatóak, amit Ronaldo művelt a pályán. Erős, dinamikus, jól fejelő, harcos csatár volt. Nekem a 180 centimmel, 64 kilós versenysúlyommal azért igencsak harcolnom kellett, hogy érezzék, én is ott vagyok a pályán. Arra hívta fel Józsi bácsi a figyelmem, hogy kullancsként tapadjak rá – idézte fel.
A kemény összecsapáson, amelyen a pécsieknek is meg voltak a helyzeteik, végül a 78. percben született csak gól. Egy jobbról érkező beadást követően Brian McClair a felhők közül fejelte át Bodnárt, de az 1–0-s vereséget követően volt oka ünnepelnie a csapatát a pécsieknek is. Ezt követően a United a Wrexhamet 5–0-s, a Montpellier-t 3–1-es, a Legia Varsót 4–2-es összesítéssel búcsúztatta, majd a Barcelonát 2–1-re verte.
– Már a mérkőzés előtt a városban sétálva is lehetett látni, mennyire várja mindenki a meccset, de most 30-35 év elteltével is még vannak, akik rám dudálnak, kiszólnak az autóból, hogy emlékszik a Manchester ellen mennyire jók voltunk. Fantasztikus volt az egész megspékelve a Mikulás-jelmezbe öltözött manchesteri szurkolókkal is. Felejthetetlen élmény mindenki számára, aki ott volt, és átélte, hogy a Manchester itt volt Pécsen. A játék is megfelelő volt, az eredmény pedig azt gondolom, magáért beszél. A 3–0-os összesített gólaránnyal azt gondolom, az elvártakat is egy kicsit túl teljesítettük – jelentette ki.
PMSC–Manchester United (angol) 0–1 (0–0)
Labdarúgó Kupagyőztesek Európa-kupája, 1. forduló, visszavágó, 1990. 10. 03. Pécs, 15 ezer néző. Vezette: Zoran Petrovics (jugoszláv).
PMSC: Bodnár László – Kónya Mihály, Balog Zoltán, Braun Károly, Palaczki János – Megyeri Károly, Bérczy Balázs, Czérna Sándor – Lovász Ferenc, Czéh László, Lehota István (Bojás Lajos, 72.). Edző: Garami József.
Manchester United: Les Sealey – Viv Anderson, Gary Pallister, Steve Bruce, Mal Donaghy – Clayton Blackmore, Michael Phelan, Neil Webb – Lee Martin (Lee Sharpe, 86.), Brian McClair, Mark Hughes. Edző: Sir Alex Ferguson.
Gólszerző: McClair (78.).