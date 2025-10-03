A PMSC ikonja harminc öt éve eltüntette a Manchester United csatár klasszisát

Az Álmok Színházában, azaz a manchesteri Old Traffordon 2–0-s vereséget szenvedett a PMSC a lehengerlő United ellen, korán megtapasztalták a pécsiek, hogy milyen intenzitással képes játszani vendéglátója, így tudták, a PMSC–Manchester United találkozón se lesz egyszerűbb dolguk.

Kemény csatát hozott a PMSC–Manchester United

Fotó: Laufer László

– Az első mérkőzésen ugye 2–0 volt a 16. vagy 17. percben, és már akkor a fülemen vettem a levegőt. Nagyon kemény találkozó volt, köszönhetően annak is, hogy ugye akkor kerültek vissza a nemzetközi porondra az angol csapatok öt év után – emlékezett vissza Braun Károly. – Azért egy angol csapat ellen játszani, pláne a Manchester United ellen, mindenkit felfokozott állapotba hoz. Az első mérkőzés rettenetes volt mentálisan és fizikálisan is. Arra emlékszem, hogy én kicsit nyugodtabb voltam, mert két héttel előtte voltunk kint talán az olimpiai válogatottal Angliában, és ugyan én pont nem játszottam, de láttam azt a srácot, Mark Robinst, aki ellene az odavágón kellett játszanom. Megnyugtató volt, hogy nem Hughes játszik. Aztán valamikor a 70. perc után becserélték, amikor már a térdemen jártam. Rögtön az jutott eszembe, hogy na, mi lesz ebből. Végülis szép eredményt értünk el az első meccsen.

A visszavágóra 1990 október 3-án 13.30-kor került sor a PMSC Stadionban óriási érdeklődés mellett. Sokan emlékeznek még arra, ahogy az iskolákból vagy munkából ellógva jutottak be a sztárgárda elleni meccsre.

– A második meccs előtt már nem feltétlenül volt az a nagy izgalom a csapaton belül. Tudtuk már, hogy mire számíthatunk. Persze 110 százalékot kellett beleadnia mindenkinek ahhoz, hogy azért ne égjünk le. Szerintem a Manchester is az első meccs tapasztalataiból levonta, hogy azért nekik annyira nem kell megszakadniuk, hogy továbbjussanak. Olyan 75 százalékos erőbedobással léptek itt pályára, de ettől függetlenül rendkívüli élmény volt, hogy a 10-12 ezer nézős stadionban, 15-16 ezer ember bezsúfolódott, még a fákról is lógtak. Fantasztikus volt a hangulat – tért rá a pécsi találkozóra.

Ezen a meccsen már az elsőtől az utolsó percig ott kellett lihegnie az angolok klasszisának nyakában Braunnak, de csapattársai is úgy emlékeznek rá, leradírozta Hughes-t a pályáról.