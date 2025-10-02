A PMSC harmincnégy éve emelt fővel búcsúzott az európai porondtól

Állati élményben lehetett része annak, aki a mostoha időjárás ellenére is kilátogatott 1991. október 2-án a PMSC–VfB Stuttgart UEFA Kupa párharc visszavágóra. Lapunk korabeli tudósítása szerint ugyanis a mérkőzést megelőző percekben egy hosszú farkú, menyét szerű kis jövevény szaladt be a pályára, s a közönség harsány biztatása mellett egy reklámtábla alatt kiosont a pályáról jelezve, felőle akár kezdődhet is a találkozó.

Kónya beadásából született a PMSC–VfB Stuttgart UEFA Kupa párharc visszavágójának első gólja

Fotó: Laufer László

A mérkőzést jól kezdték a pécsiek, s a 18. percben Kónya jobbról érkező labdáját Magyar Zsolt az ötösről úgy emelte kapura, hogy Immel ugyan még kapufára tudta tolni a labdát, végül az másodjára a gólvonal mögé került.

A folytatásban a vendégek fordítottak, előbb Strehmel, majd Mayer mattolta Garami József együttesét. A piros-feketék azonban nem adták fel a szép búcsú esélyét, s a 84. percben egyenlítettek. Mörtel kapott remek labdát Czéhtől, és egy csel után hat méterről a kapuba gurítva beállította a 2–2-es végeredményt.

A vendég játékosok nem hagyták levegőhöz jutni a pécsieket

Fotó: Laufer László

PMSC–VfB Stuttgart 2–2 (1–0)

Labdarúgó UEFA Kupa, 1. forduló, visszavágó, 1991. 10. 02. Pécs, 3000 néző.

PMSC: Bodnár – Braun, Balog, Bódog – Kónya, Jenei, Ulveczki, Czéh, Kocsis – Mörtel, Magyar. Edző: Garami József.

Stuttgart: Immel – Schneider, Dubajics, Schmaler – Schafer, Buchwald (Krammy, 68.), Strahmel, Gaudino, Frontzeck – Kastl (Mayer, 74.), Walter. Edző: Christoph Daum.

Gólszerzők: Magyar Zs. (18.), Mörtel (84.), ill. Strehmel (55.), Mayer (75.).