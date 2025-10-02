október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro foci

1 órája

A PMSC harmincnégy éve emelt fővel búcsúzott az európai porondtól

Címkék#PMSC#labdarúgás#VfB Stuttgart

Már harmincnégy esztendő telt el azóta, hogy a PMSC vagy az utód klub, a PMFC labdarúgócsapata részt vehetett volna nagy nemzetközi tornán. A búcsúmeccsre sokan jó szívvel emlékeznek, hiszen a VfB Stuttgarttal itthon ikszelt a gárda. A PMSC–VfB Stuttgart-meccs végül 2–2-vel zárult.

Kvanduk Bence
A PMSC harmincnégy éve emelt fővel búcsúzott az európai porondtól

A szakadó eső nem tette könnyűvé a PMSC és a VfB Stuttgart dolgát az Újmecsekalján

Fotó: Laufer László

Állati élményben lehetett része annak, aki a mostoha időjárás ellenére is kilátogatott 1991. október 2-án a PMSC–VfB Stuttgart UEFA Kupa párharc visszavágóra. Lapunk korabeli tudósítása szerint ugyanis a mérkőzést megelőző percekben egy hosszú farkú, menyét szerű kis jövevény szaladt be a pályára, s a közönség harsány biztatása mellett egy reklámtábla alatt kiosont a pályáról jelezve, felőle akár kezdődhet is a találkozó.

Kónya beadásából született a PMSC–VfB Stuttgart UEFA Kupa párharc visszavágójának első gólja
Kónya beadásából született a PMSC–VfB Stuttgart UEFA Kupa párharc visszavágójának első gólja
Fotó: Laufer László

A mérkőzést jól kezdték a pécsiek, s a 18. percben Kónya jobbról érkező labdáját Magyar Zsolt az ötösről úgy emelte kapura, hogy Immel ugyan még kapufára tudta tolni a labdát, végül az másodjára a gólvonal mögé került.

A folytatásban a vendégek fordítottak, előbb Strehmel, majd Mayer mattolta Garami József együttesét. A piros-feketék azonban nem adták fel a szép búcsú esélyét, s a 84. percben egyenlítettek. Mörtel kapott remek labdát Czéhtől, és egy csel után hat méterről a kapuba gurítva beállította a 2–2-es végeredményt.

A vendég játékosok nem hagyták levegőhöz jutni a pécsieket
Fotó: Laufer László

PMSC–VfB Stuttgart 2–2 (1–0)

Labdarúgó UEFA Kupa, 1. forduló, visszavágó, 1991. 10. 02. Pécs, 3000 néző. 
PMSC: Bodnár – Braun, Balog, Bódog – Kónya, Jenei, Ulveczki, Czéh, Kocsis – Mörtel, Magyar. Edző: Garami József. 
Stuttgart: Immel – Schneider, Dubajics, Schmaler – Schafer, Buchwald (Krammy, 68.), Strahmel, Gaudino, Frontzeck – Kastl (Mayer, 74.), Walter. Edző: Christoph Daum.
Gólszerzők: Magyar Zs. (18.), Mörtel (84.), ill. Strehmel (55.), Mayer (75.).

Összesítésben 6–3-mal a Stuttgart jutott tovább.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu