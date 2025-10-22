Portugáliában tehet egy újabb nagy lépést az NKA Universitas Pécs

A 2025/2026-os idényben még nem szenvedett vereséget az NKA Pécs, s Zseljko Djokics csapata csütörtökön jó eséllyel húzhat be egy újabb sikert.

A múlt heti első Ek-találkozón a Lointek Gernika Bizkaia, valamint a magyar bajnokságban a rivális Szekszárd ellen elért győzelmet követően most ismét a nemzetközi színtéren rohanhat tovább a gárda. Az Európa-kupa csoportkörében eddig három vereséget elszenvedő portugál Sportiva Azoris látja vendégül Rátkai Eszteréket. Biztató, hogy a Pécsen elvérző spanyolok 21 ponttal győzték le a portugálokat. Ezen felül az izraeli Elitzur Ramla oda-vissza verte őket, összesítésben 173–107-es eredménnyel.