Kosárlabda

3 órája

Portugáliában tehet egy újabb nagy lépést az NKA Universitas Pécs

Címkék#Európa-kupa#NKA Universitas Pécs#Zseljko Djokics

Hosszú útra indulnak a pécsi lányok. Az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának Portugáliában kell bizonyítania az Európa-kupa csoportkörének 2. fordulójában. Az eddig nyeretlen vendéglátó Sportiva Azoris ellen csütörtökön 22.30-kor kezd.

Kvanduk Bence
Fotó: Sándor Judit

A 2025/2026-os idényben még nem szenvedett vereséget az NKA Pécs, s Zseljko Djokics csapata csütörtökön jó eséllyel húzhat be egy újabb sikert. 

A múlt heti első Ek-találkozón a Lointek Gernika Bizkaia, valamint a magyar bajnokságban a rivális Szekszárd ellen elért győzelmet követően most ismét a nemzetközi színtéren rohanhat tovább a gárda. Az Európa-kupa csoportkörében eddig három vereséget elszenvedő portugál Sportiva Azoris látja vendégül Rátkai Eszteréket. Biztató, hogy a Pécsen elvérző spanyolok 21 ponttal győzték le a portugálokat. Ezen felül az izraeli Elitzur Ramla oda-vissza verte őket, összesítésben 173–107-es eredménnyel.

 

