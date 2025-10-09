október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cselgáncs

3 órája

Két nap alatt hat érem: remekeltek a pécsiek

Címkék#PVSK#Kelemen Antónia#Sólyomvári Kolos

Ismét remek hétvégén vannak túl a PVSK cselgáncsozói, ezúttal Szegeden brillíroztak versenyzőik.

Puskás Patrik

2  nap, 3 emlékverseny valamint 6 érem a Vasút dzsúdósainak mérlege a hétvégéről. Október 4-én és 5-én Szegeden rendezték az Ifjúsági „B” korosztály Országos Bajnokságát, azaz a Kincses Tibor Emlékversenyt, a II. osztályú Felnőtt Országos Bajnokság, a Kunyik József Emlékversenyt, s a a serdülő, a diák A-, B- és C- korcsoport számára rendezett az Első Beton-kupán, vagyis a Csaba Béla Emlékversenyt. PVSK

PVSK
Fotó: PVSK

Szombaton a felnőtt versenyzők és az ifjúságiak léptek tatamira, míg vasárnap a serdülő, és a diák korcsoportban szereplő versenyzők szállhattak csatába. Nem is akárhogy tették mindezt, mivel rendkívül eredményesen szerepeltek a pécsiek

Edzőjük Kersics Dávid így értékelte a két nap alatt zajló bajnokságot:  – Hatvanegy egyesület kétszáztizenöt sportolója küzdött az érmekért, és a pontszerző helyekért. Egyesületünk versenyzői remekül helytálltak a két napos rangos megmérettetésen, az egyesületi rangsorban a 22. helyen végeztek.

A Vasút legszebb erdeményét Sólyomvári Kolos érte el -35 kg súlycsoportban, míg a bronzokból sem volt hiány. Csapó-Jakabos Minka (–70 kg), Kerekes Jonatán (–50 kg), Takács Ábel (–90 kg), Takács Sára (–70 kg) és Tóth Bence (–45 kg) is harmadikként zárt saját kor és súlycsoportját tekintve. Igazán büszkék lehetnek eredményeikre a sportolók, s edzőik is versenyzőik remek teljesítményére.

PVSK eredmények

2. helyezett: Sólyomvári Kolos (–35 kg)
3. helyezett: Csapó-Jakabos Minka (–70 kg), Kerekes Jonatán (–50 kg), Takács Ábel (–90 kg), Takács Sára (–70 kg), Tóth Bence (–45 kg)
5. helyezett: Horváth Ákos (–39 kg)
7. helyezett: Kisföldi László (–60 kg), Kelemen Antónia (–44 kg), Péter József (+100 kg)-ban

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu