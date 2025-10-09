Két nap alatt hat érem: remekeltek a pécsiek

2 nap, 3 emlékverseny valamint 6 érem a Vasút dzsúdósainak mérlege a hétvégéről. Október 4-én és 5-én Szegeden rendezték az Ifjúsági „B” korosztály Országos Bajnokságát, azaz a Kincses Tibor Emlékversenyt, a II. osztályú Felnőtt Országos Bajnokság, a Kunyik József Emlékversenyt, s a a serdülő, a diák A-, B- és C- korcsoport számára rendezett az Első Beton-kupán, vagyis a Csaba Béla Emlékversenyt. PVSK

Fotó: PVSK

Szombaton a felnőtt versenyzők és az ifjúságiak léptek tatamira, míg vasárnap a serdülő, és a diák korcsoportban szereplő versenyzők szállhattak csatába. Nem is akárhogy tették mindezt, mivel rendkívül eredményesen szerepeltek a pécsiek.

Edzőjük Kersics Dávid így értékelte a két nap alatt zajló bajnokságot: – Hatvanegy egyesület kétszáztizenöt sportolója küzdött az érmekért, és a pontszerző helyekért. Egyesületünk versenyzői remekül helytálltak a két napos rangos megmérettetésen, az egyesületi rangsorban a 22. helyen végeztek.

A Vasút legszebb erdeményét Sólyomvári Kolos érte el -35 kg súlycsoportban, míg a bronzokból sem volt hiány. Csapó-Jakabos Minka (–70 kg), Kerekes Jonatán (–50 kg), Takács Ábel (–90 kg), Takács Sára (–70 kg) és Tóth Bence (–45 kg) is harmadikként zárt saját kor és súlycsoportját tekintve. Igazán büszkék lehetnek eredményeikre a sportolók, s edzőik is versenyzőik remek teljesítményére.

2. helyezett: Sólyomvári Kolos (–35 kg)

3. helyezett: Csapó-Jakabos Minka (–70 kg), Kerekes Jonatán (–50 kg), Takács Ábel (–90 kg), Takács Sára (–70 kg), Tóth Bence (–45 kg)

5. helyezett: Horváth Ákos (–39 kg)

7. helyezett: Kisföldi László (–60 kg), Kelemen Antónia (–44 kg), Péter József (+100 kg)-ban