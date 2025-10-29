október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cselgáncs

2 órája

Hello Párizs! A világbajnokságra robog a Vasút – GALÉRIA

Címkék#PVSK#Kersics Antal#világbajnokság

Hétfőn már irány Párizs! A PVSK masters cselgáncsozói korosztályuk legjobbjai ellen méretik meg magukat Franciaországban.

Kvanduk Bence

Meglátogattuk a PVSK masters cselgáncsozóinak szerdai edzését, hiszen hétfőn komoly megmérettetésre, a párizsi világbajnokságra utaznak el a sportolók.

Most még az automatizmusok kialakításán volt a hangsúly, de jövő kedden már élesben megy a tánc a PVSK masters cselgáncsozói számára
Most még az automatizmusok kialakításán volt a hangsúly, de jövő kedden már élesben megy a tánc a PVSK masters cselgáncsozói számára
Fotó: Sándor Judit

– Heten kvalifikáltuk magunkat erre a világbajnokságra, ami a masters veterán vb-k egyik legerősebb megmérettetése lesz. Több mint 2800 nevező van, akik komoly minőséget képviselnek. Többen már vb-győztesek, érmesek – fogalmazott Kersics Antal, a PVSK sportági szakosztályának szakmai vezetője. – Az élménygazdagság, tapasztalatgyűjtés a célunk. Az eredményeket nem akarjuk elkiabálni, de mindenki arra készül, hogy megtegye lehető legtöbbet, elmerjen fáradni. Valaki szorgalmasabban, valaki egy kicsit lassabban készült, mint például én, de mindannyian úgy megyünk neki a versenynek, hogy a maximumot akarjuk kihozni magunkból.

A Vasút küldöttségének legidősebb tagja Edelényi László, aki 74 esztendősen a 73 kilós súlycsoportban méreti meg magát. Kürti János az M6 kategóriában ugyanebben a súlycsoportban indul. Engel Attila szintén az M6-ban a 81 kilósok között versenyez. Keszthelyi Péter és Kersics Antal M7-ben és +100 kilóban készül a tornára. Péter József a legfiatalabb M4-ben mérkőzik majd. Az első pécsi, Péter József már kedden tatamira lép.

A PVSK masters versenyzőire nagyon komoly riválisok várnak

A megmérettetésen természetesen a házigazda franciák teszik ki a mezőny nagy részét, akiket a pécsiek is csak Európa japánjaiként emlegetnek, de a sportág őshazájából is érkezik rivális.

– Azt hiszem, hogy az azeriekre és a grúzokra is nagyon készülni kell, illetve most az oroszokat is engedik indulni, és köztük is van egy-két olyan kivénhedt csatoló, aki megjárta már a világszínvonalat. Tehát komolyan kell venni őket – tette hozzá.

Kitértek arra is a tréning elején a különböző fogások zsigerivé tételét gyakorló sportolók is, hogy Papp Viktor is kvalifikálta magát a versenyre, de sajnos ő egy sérülés miatt most csak szurkolni tud.

– Ez a master már az a kategória, amikor a küzdelem hevében az ember ugyan megtesz mindent, de már a tatamiról lefelé jövet is jót nevet az ellenfelével a történteken, leülnek, megisznak együtt valamit. Persze egy olimpiai kvalifikáció során is alakulhatnak ki barátságok, de ott nem jellemző a verseny utáni bratyizás – mondta.

Rettegj, Párizs! Érkeznek a pécsiek!

Fotók: Sándor Judit

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu