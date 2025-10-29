Hello Párizs! A világbajnokságra robog a Vasút – GALÉRIA

Meglátogattuk a PVSK masters cselgáncsozóinak szerdai edzését, hiszen hétfőn komoly megmérettetésre, a párizsi világbajnokságra utaznak el a sportolók.

Most még az automatizmusok kialakításán volt a hangsúly, de jövő kedden már élesben megy a tánc a PVSK masters cselgáncsozói számára

Fotó: Sándor Judit

– Heten kvalifikáltuk magunkat erre a világbajnokságra, ami a masters veterán vb-k egyik legerősebb megmérettetése lesz. Több mint 2800 nevező van, akik komoly minőséget képviselnek. Többen már vb-győztesek, érmesek – fogalmazott Kersics Antal, a PVSK sportági szakosztályának szakmai vezetője. – Az élménygazdagság, tapasztalatgyűjtés a célunk. Az eredményeket nem akarjuk elkiabálni, de mindenki arra készül, hogy megtegye lehető legtöbbet, elmerjen fáradni. Valaki szorgalmasabban, valaki egy kicsit lassabban készült, mint például én, de mindannyian úgy megyünk neki a versenynek, hogy a maximumot akarjuk kihozni magunkból.

A Vasút küldöttségének legidősebb tagja Edelényi László, aki 74 esztendősen a 73 kilós súlycsoportban méreti meg magát. Kürti János az M6 kategóriában ugyanebben a súlycsoportban indul. Engel Attila szintén az M6-ban a 81 kilósok között versenyez. Keszthelyi Péter és Kersics Antal M7-ben és +100 kilóban készül a tornára. Péter József a legfiatalabb M4-ben mérkőzik majd. Az első pécsi, Péter József már kedden tatamira lép.

A PVSK masters versenyzőire nagyon komoly riválisok várnak

A megmérettetésen természetesen a házigazda franciák teszik ki a mezőny nagy részét, akiket a pécsiek is csak Európa japánjaiként emlegetnek, de a sportág őshazájából is érkezik rivális.

– Azt hiszem, hogy az azeriekre és a grúzokra is nagyon készülni kell, illetve most az oroszokat is engedik indulni, és köztük is van egy-két olyan kivénhedt csatoló, aki megjárta már a világszínvonalat. Tehát komolyan kell venni őket – tette hozzá.

Kitértek arra is a tréning elején a különböző fogások zsigerivé tételét gyakorló sportolók is, hogy Papp Viktor is kvalifikálta magát a versenyre, de sajnos ő egy sérülés miatt most csak szurkolni tud.

– Ez a master már az a kategória, amikor a küzdelem hevében az ember ugyan megtesz mindent, de már a tatamiról lefelé jövet is jót nevet az ellenfelével a történteken, leülnek, megisznak együtt valamit. Persze egy olimpiai kvalifikáció során is alakulhatnak ki barátságok, de ott nem jellemző a verseny utáni bratyizás – mondta.