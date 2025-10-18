október 18., szombat

Labdarúgás

2 órája

Ilyen idén még nem történt a baranyai Premier League-ben

Címkék#Nagykozár#PVSK#Villány

Puskás Patrik

Meglepetésekben gazdag forduló vette kezdetét hétvégén a Baranya vármegyei I. osztályban. A 8. körben volt bőven meglepetés, melyekből kivette a részét a PVSK és a Villány is.

PVSK
Fontos pontot szerzett a Villány, a Nagykozárt múlta felül a PVSK
Fotó: PVSK

Olyan történt szombaton, ami az idei szezonban eddig még nem. Pontokat vesztett a Mohácsi TE csapata. Sőrésék Villányba látogattak hétvégén, s szerették volna folytatni idei 100 százalékos mérlegüket. Dér Zalán góljával vezetést is szereztek a piros mezesek, ám a fordulást követően Nagy egyenlíteni tudott. Általában erre szokott jönni válaszként a mohácsi úthenger, ám ez most elmaradt, s így 1–1-re végeztek a csapatok, azaz első pontjaitól fosztották meg a címvédőt.

Villány TC–Mohácsi TE 1888 1–1 (0–1)

Villány: Bedő – Ulakity M., Koronics, Blum (Domján, 94.), Nagy N. (Romvári, 89.) – Sandó, Lehota, Sztojka, Ulakity B. (Pánovics, 91.) – Illés, Óbert (Folcz, 93.). Vezetőedző: Péter Norbert.
Mohács: Pölöskei – Fröhlich, Fekete, Károly (Mrenka, 87.), Vég (Tompász, 66.) – Dér, Hetényi– Nagy Zs. (Kirsching, 89.), Rázsics (Kiszely, 66.), Menyhei (Takács M., 74.) – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos.
Gólszerzők: Nagy N. (49.) ill. Dér (31.)

Idei második vereségét szenvedte el, az ezüstérmet elfoglaló Nagykozár is. Schweitzer Norbert legénysége a PVSK ellen. A Vasút már az első játékrészben vezetéshez jutott Pánovics révén, amit ki sem engedtek a kezükből a hazaiak. A versenyutcában maradt tehát mindhárom pont, így a Komló egy esetleges győzelemmel vissza vehetné a második helyét a tabellán. 

PVSK–Nagykozár KSE 1–0 (1–0)

PVSK: Holenka – Mitrovik, Tornyos, Tóth, Farkas (Filó, 62.) – Nagy, Varga (Lakos, 83.), Pere (Lakatos, 81.), Pánovics (Kispál, 72.), Cseresnyés – Catrone (Godó, 75.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt.
Nagykozár: János – Szaniszló, Bischoff, Policsek, Nagy J. – Nagy M. (Szabó V., 61.), Szilárdi, Horváth – Duraku E. (Duraku Z., 61.), Babai. Vezetőedző: Schweitzer Norbert.
Gólszerzők: Pánovics (44.)

  • Kiállítva: Nagy J. (88.)

Osztozkodás történt a tabella alsó felén is, mivel Bólyban megszerezte idei első pontját a Siklós csapata. A szombati játéknap harmadik küzdelmén a döntetlennel végző első játékrészt követően, Mosztbacher által a hazaiak szereztek vezetést, ám 8. perccel később jött Kelemen, aki egalizálni tudott. 10. perccel ez után egy vendég játékos a kiállítás sorsára jutott, ám az eredmény már nem módosult, így döntetlennel zárhatták a hétvégét a csapatok.

Bólyi SE–Alpassport Siklós 1–1 (0–0)

Bóly: Dósa – Dóra (Fűrész, 74.), Marton, Straub, Bódis – Szatmári (Bácsvánin, 79.), Móhr, Breitenstein (Erdélyi, 74.), Mosztbacher – Zsebe G., Zsebe D. Vezetőedző: Buni Barnabás.
Siklós: Bogdán – Rencsevics, Kozma, Látschám (Tóth, 42.), Faragó – Loch, Kaufmann (Almási, 74.), Kelemen, Könyvásó, Hornyák – Jovánovics. Vezetőedző: Bíró Ferenc. 
Gólszerzők: Mosztbacher (64.) ill. Kelemen (72.)

  • Kiállítva: Loch (82.)

 

