1 órája
Új támadó Marco Rossi radarján? Redzic Damir idén szárnyal a DAC-ban
Még mindig csak 22 éves, de eljött az áttörés éve a pécsi születésű támadó életében. Redzic Damir remek formában teljesít idén a szlovák élvonalban. A 3. helyezett DAC labdarúgója tizenegy bajnokin 5 góllal és egy gólpasszal hívta fel magára a figyelmet.
Mi az, amit magaddal vittél a PMFC-től? – tettük fel a kérdést Redzic Damirnak.
- Szép emlékeim vannak Harkányról, Kozármislenyről és Pécsről is. A legtöbbet a technikai elemeken dolgoztunk a PMFC-nél, úgy érzem, azt tudtam magammal vinni, abban fejlődtem sokat. Nagyon sok egyéni képzésre is jártam Pókos Csabához, nála nagyon sokat javultam. Az U14-ben az országos bajnokságban játszottunk, így a Fradi, az MTK és a többi nagy klub ellen, úgyhogy ott nagyon sokat tudtam tanulni. Azok jó évek voltak. Aztán leigazolt a Ferencváros, ahol rendkívül jól éreztem magam.
Amikor megkeresett a DAC, sokat kellett gondolkodni az átigazoláson?
- Remek érzés volt, hogy felvette velem a kapcsolatot egy ilyen nagy klub, és játszottak itt ismerősök, mondjuk Gavric, akit még a Fradiból ismertem. Vele tudtam beszélni arról, hogy itt milyen a légkör, milyen a helyzet. Borbély Balázs volt a másodedző, akivel U19-ben és NB III.-ban is dolgoztam együtt. Ő is segített ebben a helyzetben. Nem gondolkodtam sokat, az FTC-nél az utolsó években sok sérülésem volt, így az volt a legfontosabb, hogy egy jó klubnál bizonyíthassam, milyen játékos vagyok. Örülök, hogy sikerült Dunaszerdahelyre jönnöm.
Az első két évben még kevesebb lehetőséget kaptál, most jött el az áttörés a számodra?
- Úgy érzem, igen. Örülök a sok lehetőségnek, nagy önbizalommal tudok játszani, de most az a legfontosabb, hogy egészséges vagyok. Amikor megérkeztem ide, akkor is nagyon sokat bajlódtam sérüléssel. A combközelítőimmel voltak gondok, egy genetikai probléma miatt volt mindig fájdalmam. Finnországban kezelték, és szerencsére nagyon jól sikerült a műtét, úgyhogy ebben az évben már felszabadultan játszhatok, mert tudom, egészségesen nem lesz gond. Mindkét klub, a Ferencváros és a DAC is rengeteget segített, hogy ezen az időszakon túl jussak. Jó rehabilitációt végeztem. Persze a családom volt a legnagyobb támasz, amikor nagyon nehéz volt. Főleg az elején, amikor még csak a konditeremben dolgozhattam, rendkívül lassan telt az idő, de minden felgyorsult, amikor már labdához érhettem.
Az öt gól és az egy gólpassz tizenegy bajnokin önmagáért beszél.
- Örülök, de ez a csapat érdeme is! Ha nem lennének a csapattársaim, akkor ezek a számok sem lennének. Boldog vagyok, hogy a csapatnak is jól megy. Tényleg rengeteg jó játékosunk van, akikkel kiválóan össze tudunk játszani.
Mit gondolsz, miben különbözik a magyar és a szlovák élvonal?
- Szerintem sokan lenézik a szlovák bajnokságot. Úgy gondolom, hogy fizikálisan még mindenképp erősödhet a magyar bajnoksághoz képest, de technikailag nincs komoly különbség. Nagyon hasonló a két liga.
Sokan úgy vélik, hogy az idei teljesítményeddel Marco Rossi figyelmét is felkeltheted. Vannak terveid a válogatottság kapcsán?
- Nincs konkrét tervem, teszem a dolgomat, és boldogan állok rendelkezésre, ha hívnak. Remélem, ha így folytatom, keményen dolgozom, akkor eljutok addig, de ha nem, akkor sem lesz gond, csinálom ugyanúgy a dolgom. Persze mindenki erről álmodik, ez egy nagyon szép dolog. Ezért is dolgozom minden nap. Bízom benne, hogy hamarosan eljön az én időm.
Redzic Damir a 36-szoros válogatott nyomdokaiban lépked
Ilyen szempontból jó ugródeszka lehet a DAC, hiszen korábban többek között Kalmár Zsolt is ott vált válogatottá.
- Nézhetjük így, de most száz százalékosan ide fókuszálok. Az a legfontosabb, hogy együtt jól játszunk a csapattal, jól teljesítsünk. Most a tabellán is jó pozícióban vagyunk, és így is szeretnénk folytatni. Aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő. A jó példák itt vannak előttem, hiszen a DAC labdarúgói közül többen is eljutottak a válogatottságig, külföldi karrierig.
Így képzeled el a pályafutásod folytatását, légiósként, vagy esetleg szeretnél a Fradihoz is visszatérni?
- Ki ne szeretne a Fradiban játszani? Egy nagyon jó csapat, rendkívül szimpatikus. Mindig követem a mérkőzéseiket, akár hétvégén a bajnokságban, akár hét közben az európai kupában. Nyilván megmutatnám magamat egyszer ott is, de most elsősorban külföldön próbálnám ki magamat. Most erre összpontosítok, de a Ferencváros egy olyan klub, ahol mindenki szeretne játszani. Magyarország legnagyobb egyesülete, amely Európában is megmutatta már, milyen erőt képvisel. Ott is játszanék nagyon szívesen!
Idén a szélen és centerként is szerepeltél, hol érzed magad komfortosabban?
- Inkább a szélen, amikor jobbról indulhatok, és befelé cselezhetek a bal lábamra, de azzal sincs problémám, ha csatárként számítanak rám, és a területekbe kell beindulnom. Szerencsésnek érzem magam, hogy mindkét poszton tudok jó teljesítményt nyújtani.
Mit tanácsolnál azoknak, akik most indulnak el azon az úton Pécsett vagy más kisebb településen, amit te is megjártál?
- Dolgozzanak minden nap keményen. Tudják, hogy mi a céljuk, és mit kell megtenni azért, hogy elérhessék azt. Ez a legfontosabb! Soha nem szabad feladni, mert nagyon sok minden történhet a pályafutása során. Lesz fenn és lesz lent. Ez a legnehezebb ebben a sportban. Fejben kell a legerősebbnek lenni, és fel kell áldozni mindent azért, amit szeret csinálni. Ha alázatosan dolgozik az ember, előbb vagy utóbb az eredmény, a siker is jönni fog.