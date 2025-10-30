Új támadó Marco Rossi radarján? Redzic Damir idén szárnyal a DAC-ban

Mi az, amit magaddal vittél a PMFC-től? – tettük fel a kérdést Redzic Damirnak.

Redzic Damir (sárga-kékben) a DAC színeiben kergeti őrületbe a Niké Liga védőit

Forrás: DAC

Szép emlékeim vannak Harkányról, Kozármislenyről és Pécsről is. A legtöbbet a technikai elemeken dolgoztunk a PMFC-nél, úgy érzem, azt tudtam magammal vinni, abban fejlődtem sokat. Nagyon sok egyéni képzésre is jártam Pókos Csabához, nála nagyon sokat javultam. Az U14-ben az országos bajnokságban játszottunk, így a Fradi, az MTK és a többi nagy klub ellen, úgyhogy ott nagyon sokat tudtam tanulni. Azok jó évek voltak. Aztán leigazolt a Ferencváros, ahol rendkívül jól éreztem magam.

Amikor megkeresett a DAC, sokat kellett gondolkodni az átigazoláson?

Remek érzés volt, hogy felvette velem a kapcsolatot egy ilyen nagy klub, és játszottak itt ismerősök, mondjuk Gavric, akit még a Fradiból ismertem. Vele tudtam beszélni arról, hogy itt milyen a légkör, milyen a helyzet. Borbély Balázs volt a másodedző, akivel U19-ben és NB III.-ban is dolgoztam együtt. Ő is segített ebben a helyzetben. Nem gondolkodtam sokat, az FTC-nél az utolsó években sok sérülésem volt, így az volt a legfontosabb, hogy egy jó klubnál bizonyíthassam, milyen játékos vagyok. Örülök, hogy sikerült Dunaszerdahelyre jönnöm.

Az első két évben még kevesebb lehetőséget kaptál, most jött el az áttörés a számodra?