Reggeltől estig pattoghat majd a labda

Immáron negyedik alkalommal valósulhat meg a B&K focikupa, azaz a tél egyik legnagyobb baranyai teremtornája. Idén nem a pécsi Gandhi Gimnázium ad otthont az eseménynek, hanem Pécsváradon küzdhetnek majd meg egymással a csapatok.

A helyszínváltozás azonban nem eredményezett kisebb érdeklődést, december 13–14-én ugyanis eddigi rekordlétszámú 32 együttes nevezett. Mindössze 5 óra alatt telt be a nevezés, s megannyi NB II-es, és NB III-as játékost, valamint NB I-es futsalos is láthatnak majd a pályán a nézők.

A betelt létszám ellenére még várják a szervezők a jelentkezőket a várólistára, ha esetleg lenne visszalépő csapat, s a nézőknek is érdemes lehet kilátogatni a decemberi hétvégén, ahol végig pattog a labda.