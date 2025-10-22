Remek nemzetközi tapasztalattal gazdagodott a pécsi tehetség

Idén Varga Judit képviselte a PTE-PEAC-ot a kadett vívók európai körversenyének ausztriai állomásán. Varga a 260 fős mezőnyben 2-4-es csoportkör után két nagyon szép győzelmet aratott a táblán, így bejutott a legjobb 64 közé. A 32-be kerülés is kevésén múlott, de ezúttal nem sikerült, ugyanakkor ezt a remek nemzetközi tapasztalatot tudja majd a későbbiekben kamatoztatni, jelezte közösségi felületein a klub.