Vívás

1 órája

Remek nemzetközi tapasztalattal gazdagodott a pécsi tehetség

Címkék#PTE-PEAC#körverseny#Varga Judit

Bama.hu
Remek nemzetközi tapasztalattal gazdagodott a pécsi tehetség

Forrás: PTE-PEAC

Idén Varga Judit képviselte a PTE-PEAC-ot a kadett vívók európai körversenyének ausztriai állomásán. Varga a 260 fős mezőnyben 2-4-es csoportkör után két nagyon szép győzelmet aratott a táblán, így bejutott a legjobb 64 közé. A 32-be kerülés is kevésén múlott, de ezúttal nem sikerült, ugyanakkor ezt a remek nemzetközi tapasztalatot tudja majd a későbbiekben kamatoztatni, jelezte közösségi felületein a klub.

