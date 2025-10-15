Remekeltek a pécsi sportlövők az ifi Eb-n

Véget ért a budapesti Ifjúsági Sportlövő Európa-bajnokság döntője, ahol a PVSK két versenyzője is szerepelt. Bozsolik Sarolta a hetedik helyen záró puskás csapat, míg Gelencsér Zsombor Ákos a bronzérmes pisztolyos válogatott tagjaként vett részt a kontinensviadalon.

A puskások erős mezőnyben, a norvég, olasz, ukrán és szerb csapat ellen mérkőztek. A magyarok a norvégokat 20–4-re legyőzték, ám az olaszokkal szemben szétlövésben maradtak alul, majd az ukránoktól és szerbektől is szoros csatákban kaptak ki, így a csoportjukban negyedik, összesítésben hetedik helyen zártak.

A pisztolyos csapat a svédeket és a cseheket legyőzve, az ukránok és lettek ellen elszenvedett vereségek után bejutott a bronzmérkőzésre. Ott a spanyol válogatott ellen a magyarok fordítottak, és 83–69-es győzelemmel szerezték meg a harmadik helyet. Gelencsér Zsombor Ákos és társai összeszedett, egységes teljesítménnyel érdemelték ki az érmet.