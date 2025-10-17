október 17., péntek

Rivális ellen folytathatja útját felfelé a PMFC

Kvanduk Bence
Rivális ellen folytathatja útját felfelé a PMFC

Fotó: Sándor Judit

Közvetlen rivális látogat a PMFC NB III.-as labdarúgócsapatának otthonában vasárnap 13 órára, hiszen a pontegyenlőségnél több nyert mérkőzése miatt előtte álló MTK Budapest II. érkezik. 

Az elmúlt négy fordulóban a piros-feketék 10 pontot gyűjtöttek, s remélik, ez a lendület kitart. Főleg úgy, hogy a legutóbbi hétvégén a PTE-PEAC le tudta győzni az MTK-t. Persze nehéz belőni, hogy a tartalékcsapatok épp milyen játékerőt fognak képviselni, s milyen játékkal fognak előrukkolni, hiszen soha nem lehet tudni, ki játszik vissza éppen, de ezzel együtt is a pécsieknek kifejezetten fontos lenne egy győzelem.

A PTE-PEAC eközben az Iváncsa otthonában okozna újabb meglepetést, s tenne újabb lépést a középmezőny felé. Az egyetemieknek nagyon jól jönne egymást követően két jó eredmény, hiszen végre elérhetnének vele abba az állapotba, hogy nem kell folyamatosan maguk mögé tekintgetniük, s a felszabadult játék további sikereket hozhatna. 

