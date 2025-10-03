október 3., péntek

Labdarúgás

3 órája

Robog tovább a leggólgazdagabb baranyai liga

Címkék#Egerág#Drávaszabolcs#Szabadszentkirály

Puskás Patrik

Zakatol a baranyai III. osztály mindhárom csoportja. Jöhet a negyedik forduló. 

Újpetre–Egerág összecsapást rendeznek a Czibulkában, míg a Csíkban összecsap a Szigetvár és a Vajszló. A Dárdaiban pihen az élen álló Palotabozsok.

CZIBULKA-CSOPORT

Október 4., Szombat: Mágocs–Komló II., Szászvár–Bogád (15.00)

Október 5., Vasárnap:  Bányász TC–ESE Hidas, Orfű–Hosszúhetény, Újpetre–Egerág. (15.00).

CSÍK-CSOPORT

Október 5., Vasárnap: Pogány–Szalánta, Szabadszentkirály–Gyód SK, Kökény–Drávaszabolcs, BDA Szigetvár–Vajszló, Baksa–Pellérd SE (15.00).

DÁRDAI-CSOPORT

Október 4., Szombat: Olasz–Kölked, Szársomlyó–Görcsönydoboka (15.00).

Október 5., Vasárnap: Borjád–Lippó, Babarc BSE–Báta, Töttös–Dunaszekcső. (15.00).

