Vízilabda

1 órája

Rózsaszínben lép pályára októberben a PVSK

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, s erre a PVSK-Mecsek Füszért is szeretné felhívni a figyelmet, ahogy minden évben. A kampány kedvéért pedig rózsaszín szerelésben szerepelnek a hónapban a pécsi pólósok.
Lajkó Marcellék ezzel is szeretnének példát mutatni, valamint kiemelni a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságát.

 

