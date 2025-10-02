Rózsaszínben lép pályára októberben a PVSK

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, s erre a PVSK-Mecsek Füszért is szeretné felhívni a figyelmet, ahogy minden évben. A kampány kedvéért pedig rózsaszín szerelésben szerepelnek a hónapban a pécsi pólósok.

Lajkó Marcellék ezzel is szeretnének példát mutatni, valamint kiemelni a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságát.