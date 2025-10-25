október 25., szombat

Labdarúgás

2 órája

Elképesztő harc a dobogós helyekért: hetente változnak a helyezések

Címkék#Cseresnyés#Mitrovik#takács Lajos

Puskás Patrik

Újabb remek mérkőzéseket vívtak a baranyai I. osztályan. Nagy különbségű győzelmet aratott a Sellye.

Sellye
Három gólos győzelmet aratott a Sellye
Fotó: K. L.

Hozta a kötelezőt a Mohács. Takács Lajos együttese szoros, egy gólos győzelmet ért el a legutóbb megfogyatkozott harkányiakat fogadva. Noha mindent megtettek Körmendiék, nem volt elég erejük megfogni a bajnoki éllovast.

Mohácsi TE 1888–Gyógyfürdő Harkány 1–0 (1–0)

Mohács: Pölöskei – Fröchlich, Fekete, Károly, Tompász– Aszalós, Takács, Kiszely, Rázsics, Dér – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos.
Harkány: Szabó – Mozsgai, Szabó Zs., Keresztes (Tar P., 63.), Fischer – Fésűs K., Körmendi, Gergics – Nemes (Hajdu, 70.), Zvonaric (Fésűs M., 90.), Prekpaljaj. Vezetőedző: Szabó Zsolt.
Gólszerzők: Kiszely (29.)

Pontot ünnepelhettek Siklóson szombat, mivel Kelemenék 0–0-ás döntetlenre végződő meccset játszottak, a legutóbb dobogós Nagykozárt legyűrő PVSK ellen. Bármennyire is nyomott a Vasút, a hazai kapu bevehetetlennek bizonyult számukra, így jöhetett az osztozkodás a pontokon.

Alpassport Siklós–PVSK 0–0 (0–0)

Siklós: Bogdán – Rencsevics, Hornyák, Kozma, Látschám – Faragó, Kaufmann, Kelemen, Könyvásó – Jovánovics (Kolompár, 85.) , Almási. Vezetőedző: Bíró Ferenc.
PVSK: Holenka – Nagy G., Tornyos, Tóth, Mitrovik – Cseresnyés (Kondor, 67.), Varga (Filó, 81.) , Kispál (Lakos, 67.), Pere, Pánovics (Godó, 86.) – Catrone (Lakatos, 81.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt. 
Gólszerzők:

Tarolt otthon a Szentlőrinc második csapata. Porkerték ezúttal hármat lőttek a Bólynak. Kiss és Tamás góljainak köszönhetően már az első játékrészben két gólos előnyt alakított ki a hazai együttessel szemben. Biztosra mentek ugyanakkor a sellyeiek, a második félidő elején bepakolták a harmadikat is, ezzel lezárva az összecsapást.

VSK Sellye–Bólyi SE 3–0 (2–0)

Sellye: Supák – Nagy, Kiss, Tamás (Gettó, 68.), Jung (Takács, 86.) – Lasanc (Fodor, 58.), Porkert (Varga, 86.), Ignácz (Münster, 86.), Weisz, Tóth (Horváth, 78.) – Kászonyi (Liber, 68.). Vezetőedző: Pichler Gábor. 
Bóly: Dósa (Czuppon, 46.) – Dóra, Marton, Straub, Bódis – Breitenstein, Fűrész (Hardi, 68.), Szatmári (Pohl, 78.), Mosztbacher, Móhr (Bácsvánin, 46.) – Zsebe G. Vezetőedző: Buni Barnabás.
Gólszerzők: Kiss (5.), Tamás (45+2.), Ignácz (51. – büntetőből)

 

