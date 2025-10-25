október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

2 órája

Sima győzelem: továbbra is zakatol a Vasút

Címkék#PVSK-Mecsek Füsz#Abay Nemes Oszkár Sportuszodában#Ceglédi VSE

Bama.hu

Sima győzelmet aratott az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapata. Lajkó Mártonék már egy negyedet követően szép előnyt tudtak kiépíteni, melyet fokoztak is a mérkőzés során. Végül 18–10-re zsebelték be a küzdelmet a pécsi pólósok, így továbbra is a tabella tetején foglalhatnak helyet.

PVSK-Mecsek Füszért–Ceglédi VSE 18–10 (6–2, 3–2, 3–3, 6–3)

Pécsi gólszerzők: Aranyi 4, Cseh 4, Mészáros 3, Volhofer 2, Arató 2, Kókai 1, Lajkó 1, Matesz 1.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu