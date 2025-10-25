Sima győzelem: továbbra is zakatol a Vasút

Sima győzelmet aratott az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapata. Lajkó Mártonék már egy negyedet követően szép előnyt tudtak kiépíteni, melyet fokoztak is a mérkőzés során. Végül 18–10-re zsebelték be a küzdelmet a pécsi pólósok, így továbbra is a tabella tetején foglalhatnak helyet.

PVSK-Mecsek Füszért–Ceglédi VSE 18–10 (6–2, 3–2, 3–3, 6–3)

Pécsi gólszerzők: Aranyi 4, Cseh 4, Mészáros 3, Volhofer 2, Arató 2, Kókai 1, Lajkó 1, Matesz 1.