4 órája

Stabilan szerepelnek a válogatottakban a PMFC fiataljai

Ismét több pécsire figyelhetnek fel, mivel rendre szerepelnek a korosztályos válogatottakban.

Puskás Patrik

Két magyar utánpótlás gárda is pályára lépett a napokban, ahol volt érdekeltsége a PMFC-nek. 

Gyánó Marcell ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget az U17-es címeres együttes Eb selejtezőjén. A magyar csapat Észak-Macedónia ellen vívta első küzdelmét Strumicában. A találkozó 2–2-es végeredménnyel zárult, Gyánó pedig egészen a 77. percig pályán lehetett. Legközelebb szombaton játszanak a srácok, ahol Gibraltár lesz az ellenfél.

A női mezőnyben Máté Nóra és Turi Bori kezdőként, Horváth Kamilla pedig csereként kapott lehetőséget az U19-es lányok felkészülési mérkőzésén. A magyar lányok Görögországban léptek pályára az A-ligás hazaikkal szemben. A PMFC-t erősítő kerettagok pedig mindent beleadtak a címeres alakulat lehető legjobb játékához, melyet végül a görögök nyertek meg 2–1-re.

Mindenesetre hasznos tapasztalatokat vonhatnak le a lányok az összecsapásból, melyekre építkezhet az október 18 és 27 között zajló Eb-selejtezőikre.

 

