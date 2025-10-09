Stabilan szerepelnek a válogatottakban a PMFC fiataljai

Két magyar utánpótlás gárda is pályára lépett a napokban, ahol volt érdekeltsége a PMFC-nek.

Gyánó Marcell ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget az U17-es címeres együttes Eb selejtezőjén. A magyar csapat Észak-Macedónia ellen vívta első küzdelmét Strumicában. A találkozó 2–2-es végeredménnyel zárult, Gyánó pedig egészen a 77. percig pályán lehetett. Legközelebb szombaton játszanak a srácok, ahol Gibraltár lesz az ellenfél.

A női mezőnyben Máté Nóra és Turi Bori kezdőként, Horváth Kamilla pedig csereként kapott lehetőséget az U19-es lányok felkészülési mérkőzésén. A magyar lányok Görögországban léptek pályára az A-ligás hazaikkal szemben. A PMFC-t erősítő kerettagok pedig mindent beleadtak a címeres alakulat lehető legjobb játékához, melyet végül a görögök nyertek meg 2–1-re.

Mindenesetre hasznos tapasztalatokat vonhatnak le a lányok az összecsapásból, melyekre építkezhet az október 18 és 27 között zajló Eb-selejtezőikre.