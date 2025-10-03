38 perce
Stabilizálnák pontjaikat hétvégén az élen állók, a baranyai Premier League-ben
Újabb hét, újabb forduló a Baranya vármegyei I. osztályban. Soron következik a 6. kör, ahol tovább szakadhat szét a mezőny.
Az alakulatok Már pénteken belecsapnak a lecsóba, mivel, a VSK Sellye Villányba látogat egy kemény küzdelemre.
A szombati játéknapot a PTE PEAC II. gárdája nyitja a Gyógyfürdő Harkány ellen. Mindkét csapat győzelemmel a háta mögött érkezik a hétvégére, ráadásul azonos pontokkal. A fürdővárosiak kapuját a második forduló óta nem sikerült bevenni a riválisoknak, erre tenne most kísérletet az egyetemi együttes.
Ezt követően délután 15.00-tól indulóan 3 találkozót is rendeznek. Tovább gyarapítaná pontjait a listavezető Mohács a Vasút otthonában. Bólyba látogat a második helyen álló Komló gárdája, akik szintén stabilizálni szeretnék pozíciójukat, az idén még nyeretlen Bóly ellen, míg bronzot jelentő harmadik helyet elfoglaló Nagykozár KSE Siklósra utazik 3 pontért, hogy ne maradon le a komlóiak mögött.
VÁRMEGYEI I. OSZTÁLY
Október 3., péntek: Villány–Sellye, 15.30.
Október 4., szombat: PEAC II.–Harkány 11.00, PVSK–Mohács, Bóly–Komlói Bányász, Siklós–Nagykozár. 15.00.