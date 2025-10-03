Stabilizálnák pontjaikat hétvégén az élen állók, a baranyai Premier League-ben

Az alakulatok Már pénteken belecsapnak a lecsóba, mivel, a VSK Sellye Villányba látogat egy kemény küzdelemre.

A szombati játéknapot a PTE PEAC II. gárdája nyitja a Gyógyfürdő Harkány ellen. Mindkét csapat győzelemmel a háta mögött érkezik a hétvégére, ráadásul azonos pontokkal. A fürdővárosiak kapuját a második forduló óta nem sikerült bevenni a riválisoknak, erre tenne most kísérletet az egyetemi együttes.

Ezt követően délután 15.00-tól indulóan 3 találkozót is rendeznek. Tovább gyarapítaná pontjait a listavezető Mohács a Vasút otthonában. Bólyba látogat a második helyen álló Komló gárdája, akik szintén stabilizálni szeretnék pozíciójukat, az idén még nyeretlen Bóly ellen, míg bronzot jelentő harmadik helyet elfoglaló Nagykozár KSE Siklósra utazik 3 pontért, hogy ne maradon le a komlóiak mögött.

VÁRMEGYEI I. OSZTÁLY

Október 3., péntek: Villány–Sellye, 15.30.

Október 4., szombat: PEAC II.–Harkány 11.00, PVSK–Mohács, Bóly–Komlói Bányász, Siklós–Nagykozár. 15.00.