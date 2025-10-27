Meglepték a dobogós csapatokat hétvégén: kiszámíthatatlan volt a legtöbb meccs

Szinte minden meccsen borult papírforma a baranyai II. osztályban. Nem tudott nyerni az élen álló Ócsárd, kikapott a dobogós Szederkény és Beremend is. Immár a Himesháza áll a harmadik helyen.

Meglepték hétvégén a dobogós csapatok, kikapott a Szederkény is

Fotó: K.L.

Misinai Sasok–Ócsárd SE 2–2 (1–1)

Misinai Sasok: Bodovics – Balaskó (Balog, 81.), Fáy D., Győrfi, Kádár – Dürr (Fáy Sz., 75.), Szabó, Walter, Kiss (Rostás, 59.) – Grósz, Takács. Vezetőedző: Grósz Szilárd.

Ócsárd: Berki – Lukács, Bencze (Flórián, 70.), Balogh, Horváth Á. (Ignácz, 53.) – Pálfi, Auer, Pretzl (Takács, 79.), Gokl, Mang (Kocsis, 46.) – Kapusi (Horváth Sz., 53.). Csapatvezető: Duka György

Gólszerzők: Kiss (34., 51.) ill. Kapusi (7.), Pálfi (93.)

Kétújfalu: Fabi – Varga, Katona, Joós (Serdán, 63.), Nagy R. – Tóth, Nagy S., Klózer – Varga, Németh (Szabó D., 71.), Somogyi. Vezetőedző: Varga Zoltán.

Himesháza: Wermuthweisz – Svegál D., Bazsonyi, Timár (Scanlan, 82.), Balogh – Bíró, Körmöczi, Svegál M., Rang – Botos, Novák. Vezetőedző: Suba János.

Gólszerzők: Varga (80.), Nagy (89.), Serdán (92.) ill. Rang (7.), Novák (75., 78.)

Kiállítva: Tóth (94.) ill. Tarró (92.)

Boda Diana–Pécsváradi Spartacus SE 3–2 (3–1)

Boda: Bene – Meglicser (Kántor, 82.), Szabados, Rigó, Szabó G. – Baráth (Bertha, 72.), Kolonits B., Székelyhidi (Snobl, 76.), Duraku, – Szőlősi (Szreda, 92.), Kabashi S. (Kelemen, 57.) Vezetőedző: Kolonits István.

Pécsvárad: Matesz – Schmidt (Mireider, 85.), Vörös, Tóth, Pohli – Kovács, Dorn, Dénes-Gál, Fábos – Zsigrai, Stercz (Takács, 72.). Vezetőedző: Szigeti Endre.

Gólszerzők: Meglicser (4., 6.), Baráth (45.) ill. Zsigrai (22.), Vörös (48.)

Közműépker Lánycsók SE–Véménd KSE 3–3 (2–2)

Lánycsók: Kengyel – Schneider, Alföldi (Szabó B., 77.), Bárczes, Halas – Elekes (Váradi, 46.), László F., Papp (Verbulecz, 63.), Román (Madács, 70.) – Sas V., Sas A. Vezetőedző: Brecska László.

Véménd: Herold – Varga, Sebestyén, Schiffler, Kovács R., – Kocsi, Mészáros T. (Teffner, 76.), Nagy B. (Oláh, 88.), Farkas – Zimmer, Hock. Vezetőedző: Bíró Ferenc.

Gólszerzők: László F. (34.), Alföldi (45.), Sas V. (94.) ill. Nagy (24.), Hock (42.), Farkas (62. – büntetőből)